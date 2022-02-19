https://arabic.sputniknews.com/20220219/دونتيسك-تعلن-قصف-كييف-لـ-6-مستوطنات-في-الجمهورية-1058881378.html
دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية
دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إن قوات كييف قصفت ست مستوطنات أخرى في الجمهورية، في انتهاك لاتفاقات... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T22:18+0000
2022-02-19T22:18+0000
2022-02-19T22:45+0000
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت متأخر من اليوم السبت، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الأمن الاوكرانية أطلقت 424 قذيفة وألغاما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.كانت قوات جمهورية دونيتسك قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا رفضت اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-أوكرانيا-تتجه-للحرب-وقد-نطلب-مساعدة-روسيا-1058880101.html
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أخبار أوكرانيا
دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية
22:18 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 22:45 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إن قوات كييف قصفت ست مستوطنات أخرى في الجمهورية، في انتهاك لاتفاقات مينسك.
وفي وقت متأخر من اليوم السبت، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الأمن الاوكرانية
أطلقت 424 قذيفة وألغاما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر مراسل سبوتنك، أن هناك أصوات انفجارات قادمة من ضواحي دونيتسك.
كانت قوات جمهورية دونيتسك قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا رفضت اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة
، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.