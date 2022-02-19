عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220219/دونتيسك-تعلن-قصف-كييف-لـ-6-مستوطنات-في-الجمهورية-1058881378.html
دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية
دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إن قوات كييف قصفت ست مستوطنات أخرى في الجمهورية، في انتهاك لاتفاقات... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T22:18+0000
2022-02-19T22:45+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058828945_0:27:3149:1798_1920x0_80_0_0_ea42255bb16516257932ebb53c915467.jpg
وفي وقت متأخر من اليوم السبت، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الأمن الاوكرانية أطلقت 424 قذيفة وألغاما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.كانت قوات جمهورية دونيتسك قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا رفضت اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-أوكرانيا-تتجه-للحرب-وقد-نطلب-مساعدة-روسيا-1058880101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058828945_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_359fe726f8ef4e206e67feebc62fafd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

دونيتسك تقول إن كييف قصفت 6 مستوطنات في الجمهورية

22:18 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 22:45 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك
الوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إن قوات كييف قصفت ست مستوطنات أخرى في الجمهورية، في انتهاك لاتفاقات مينسك.
وفي وقت متأخر من اليوم السبت، قالت جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الأمن الاوكرانية أطلقت 424 قذيفة وألغاما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر مراسل سبوتنك، أن هناك أصوات انفجارات قادمة من ضواحي دونيتسك.
كانت قوات جمهورية دونيتسك قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا رفضت اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: أوكرانيا تتجه للحرب وقد نطلب مساعدة روسيا
21:36 GMT
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала