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https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-اتفقنا-على-إيجاد-بدائل-إذا-انقطعت-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1058849835.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي اتفق مع فرنسا والشركاء في العالم على إيجاد البدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:27+0000
2022-02-19T09:28+0000
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وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت "اتفقنا مع فرنسا وشركائنا في العالم على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسية هذا الشتاء".وأضافت "الحلفاء عبر الأطلسي جهزوا حزمة من العقوبات، بما فيها عقوبات على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إذا وقع غزو ستكون هناك عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي". وزعمت المسؤولة الأوروبية أن "الأوكرانيين لا يريدون الحرب ولكن روسيا تريد فرضها عليهم".يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوكراني في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، اليوم السبت، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل لاستهداف المنطقة، لافتًا إلى أنه تم الرد على نيران "العدو".وكانت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك، أعلنت اليوم السبت، إجلاء أكثر من 6.6 ألف شخص من دونيتسك من بينهم 2.5 ألف طفل.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-التعبئة-العامة-1058844729.html
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لماذا-لا-يمكن-لأوروبا-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-في-أي-وقت-قريب-1058690713.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا

09:27 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.02.2022)
© REUTERS / POOLرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / POOL
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي اتفق مع فرنسا والشركاء في العالم على إيجاد البدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي هذا الشتاء.
وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت "اتفقنا مع فرنسا وشركائنا في العالم على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسية هذا الشتاء".
وأضافت "الحلفاء عبر الأطلسي جهزوا حزمة من العقوبات، بما فيها عقوبات على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إذا وقع غزو ستكون هناك عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي".
وزعمت المسؤولة الأوروبية أن "الأوكرانيين لا يريدون الحرب ولكن روسيا تريد فرضها عليهم".
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكاغرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
إعلان التعبئة العامة في دونباس
06:11 GMT
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوكراني في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، اليوم السبت، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل لاستهداف المنطقة، لافتًا إلى أنه تم الرد على نيران "العدو".
وكانت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك، أعلنت اليوم السبت، إجلاء أكثر من 6.6 ألف شخص من دونيتسك من بينهم 2.5 ألف طفل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
لماذا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي في أي وقت قريب؟
16 فبراير, 12:04 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.

وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
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