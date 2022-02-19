https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-اتفقنا-على-إيجاد-بدائل-إذا-انقطعت-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1058849835.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقنا على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي اتفق مع فرنسا والشركاء في العالم على إيجاد البدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T09:27+0000

2022-02-19T09:27+0000

2022-02-19T09:28+0000

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وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت "اتفقنا مع فرنسا وشركائنا في العالم على إيجاد بدائل إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسية هذا الشتاء".وأضافت "الحلفاء عبر الأطلسي جهزوا حزمة من العقوبات، بما فيها عقوبات على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إذا وقع غزو ستكون هناك عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي". وزعمت المسؤولة الأوروبية أن "الأوكرانيين لا يريدون الحرب ولكن روسيا تريد فرضها عليهم".يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوكراني في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسيك، المعلنتان من طرف واحد، التعبئة العامة، اليوم السبت، في أعقاب قصف للجيش الأوكراني استهدف المنطقة.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل لاستهداف المنطقة، لافتًا إلى أنه تم الرد على نيران "العدو".وكانت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك، أعلنت اليوم السبت، إجلاء أكثر من 6.6 ألف شخص من دونيتسك من بينهم 2.5 ألف طفل.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

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