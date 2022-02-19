https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيسة-لجنة-الدفاع-في-البوندستاغ-الألماني-روسيا-ليست-خائفة-من-الناتو-1058857457.html
رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الألماني: روسيا ليست خائفة من الناتو
رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الألماني: روسيا ليست خائفة من الناتو
قالت ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الألماني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن روسيا ليست خائفة من الناتو، ولا تخشى الأسلحة الغربية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:09+0000
2022-02-19T12:09+0000
2022-02-19T12:09+0000
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ففي رد على سؤال حول إمدادات الأسلحة المحتملة إلى كييف، أجابت زيمرمان: "لن نوفر أسلحة ثقيلة... هل تعتقدون بجدية أنه إذا زودنا ببعض الأسلحة، فسوف يثير ذلك قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يزيد من الاستقرار العسكري لأوكرانيا؟ إنني أتحدث من وجهة نظر عسكرية".منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم الأسلحة يبلغ مجموع قيمتها مليارات الدولارات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الألماني: روسيا ليست خائفة من الناتو
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قالت ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ الألماني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن روسيا ليست خائفة من الناتو، ولا تخشى الأسلحة الغربية.
ففي رد على سؤال حول إمدادات الأسلحة المحتملة
إلى كييف، أجابت زيمرمان: "لن نوفر أسلحة ثقيلة... هل تعتقدون بجدية أنه إذا زودنا ببعض الأسلحة، فسوف يثير ذلك قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يزيد من الاستقرار العسكري لأوكرانيا؟ إنني أتحدث من وجهة نظر عسكرية".
وقالت رئيسة اللجنة إن هذا لن يحدث، مضيفة أن "فلاديمير بوتين لا يخاف من الناتو، ولا يخشى أسلحتنا".
منذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم الأسلحة يبلغ مجموع قيمتها مليارات الدولارات.