https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-الحزب-الاشتراكي-الديمقراطي-في-البوندستاغ-يصف-السفير-الأوكراني-بأنه-تجاوز-حدوده-1058847320.html
رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يصف السفير الأوكراني بأنه "تجاوز حدوده"
رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يصف السفير الأوكراني بأنه "تجاوز حدوده"
قال رولف موتزينيتش، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في البوندستاغ، إن السفير الأوكراني أندريه ميلنيك "تجاوز الحدود" في برلين. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:11+0000
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وقال موتزينيتش، في مقابلة Waz.de، "إن سلوك السفير الأوكراني في ألمانيا بعيد عن أن يكون مفيدا. وعلى وجه الخصوص، من خلال مطالبته بأن يعطي المستشار الألماني إنذارا للرئيس الروسي، فقد تجاوز الخطوط".وقال موتزينيتش في مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية، إن الحكومة الأوكرانية تعرف أن ألمانيا تحاول إيجاد حل دبلوماسي للصراع في دونباس في إطار صيغة نورماندي واتفاقيات مينسك.وانتقد في هذا السياق سلوك السفير الأوكراني. وفقا لصحيفة "بيلد"، دعا ميلنيك، ردا على انتقادات من موتزينيتش، إلى وضع حد لـ "تعليم سفير دولة ذات سيادة، وإسكاته، وحتى ترهيبه". يشار إلى أن موتزينيتش حث مؤخرًا أيضًا على مراعاة مصالح روسيا في مجال الأمن. وكتبت الصحيفة أن ملنيك انتقد في هذا الصدد "سياسة التهدئة" التي تنتهجها برلين، مهددا بعواقب "مروعة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يصف السفير الأوكراني بأنه "تجاوز حدوده"
08:11 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قال رولف موتزينيتش، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في البوندستاغ، إن السفير الأوكراني أندريه ميلنيك "تجاوز الحدود" في برلين.
وقال موتزينيتش، في مقابلة Waz.de، "إن سلوك السفير الأوكراني في ألمانيا بعيد عن أن يكون مفيدا. وعلى وجه الخصوص، من خلال مطالبته بأن يعطي المستشار الألماني إنذارا للرئيس الروسي، فقد تجاوز الخطوط
".
كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، عشية زيارة أولاف شولتس إلى موسكو، دعا ميلنيك المستشار الألماني إلى توجيه "إنذار" لموسكو لسحب القوات الروسية من الحدود. بالإضافة إلى ذلك، طالب السفير الأوكراني مرارًا ألمانيا بتزويد كييف بالأسلحة، كما دعا في وقت سابق برلين إلى تحقيق انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وقال موتزينيتش في مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية، إن الحكومة الأوكرانية تعرف أن ألمانيا تحاول إيجاد حل دبلوماسي للصراع في دونباس في إطار صيغة نورماندي واتفاقيات مينسك.
وانتقد في هذا السياق سلوك السفير الأوكراني. وفقا لصحيفة "بيلد"، دعا ميلنيك، ردا على انتقادات من موتزينيتش، إلى وضع حد لـ "تعليم سفير دولة ذات سيادة، وإسكاته، وحتى ترهيبه". يشار إلى أن موتزينيتش حث مؤخرًا أيضًا على مراعاة مصالح روسيا في مجال الأمن. وكتبت الصحيفة أن ملنيك انتقد في هذا الصدد "سياسة التهدئة
" التي تنتهجها برلين، مهددا بعواقب "مروعة".