https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يأمر-باتخاذ-تدابير-شاملة-للتحقيق-بجرائم-القوات-الأوكرانية-1058877837.html

رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر باتخاذ "تدابير شاملة" للتحقيق بجرائم القوات الأوكرانية

رئيس لجنة التحقيق الروسية يأمر باتخاذ "تدابير شاملة" للتحقيق بجرائم القوات الأوكرانية

أرسل رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، موظفين من المكتب المركزي للجنة التحقيق إلى روستوف، حيث ينظمون مقرًا للتحقيق في جرائم القوات الأوكرانية في... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T20:09+0000

2022-02-19T20:09+0000

2022-02-19T20:09+0000

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ونشر الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق: "أوعز باستريكين باتخاذ تدابير شاملة لتوثيق والتحقيق بالإجراءات الإجرامية للقوات المسلحة لأوكرانيا على أراضي دونباس".وقال الموقع: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات إلى رؤساء مديرية التحقيق المركزية، ولجنة التحقيق التابعة لمنطقة روستوف، وكذلك رؤساء إدارات التحقيق الإقليمية الأخرى، في مناطق الخدمة التي سيصل إليها اللاجئون، لاتخاذ تدابير شاملة لتحديد وتسجيل الانتهاكات الإجرامية للقوات المسلحة الأوكرانية في إقليم دونباس".وأضاف: "نيابة عن رئيس اللجنة، تم إرسال موظفي إدارة التحقيقات الرئيسية وعلماء الجريمة في المكتب المركزي إلى روستوف، والذين سيشاركون بدورهم في التنظيم الوظيفي، والتنسيق لمقر لجنة التحقيق الروسية في المنطقة".وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الرئيسية للمقر هي تسجيل الأدلة حول جرائم القوات المسلحة الأوكرانية في إقليم دونباس، وإبلاغ رئيس القسم في الوقت المناسب بالوضع.وذكرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها سجلت، أمس، 591 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك.كما أعلنت البعثة عن تسجيل 975 انتهاكا في منطقة لوغانسك، بما في ذلك 860 انفجارًا.واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تسجل-مئات-الخروقات-لوقف-إطلاق-النار-في-دونيتسك-ولوغانسك-1058876752.html

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