https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-لجنة-الشؤون-الدولية-بمجلس-النواب-الروسي-بايدن-يشوه-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1058842228.html
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي: بايدن يشوه الوضع الحقيقي في أوكرانيا
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي: بايدن يشوه الوضع الحقيقي في أوكرانيا
قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم في تصريحاته الأخيرة بشأن الصراع الأوكراني صورة... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T00:01+0000
2022-02-19T00:01+0000
2022-02-19T00:01+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058034096_0:0:1395:785_1920x0_80_0_0_291b54888c3363f19bef7525d64c7181.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال سلوتسكي عبر تطبيق تلغرام: "يعطي بايدن صورة مقلوبة تمامًا للوضع حول أوكرانيا".وأضاف: "كل شيء (يقوله بايدن) منفصل عن الوضع الحقيقي في دونباس، حيث تقصف القوات المسلحة الأوكرانية مناطق مدنية اليوم، وحيث يُسمع دوي انفجارات، وحيث يتم إجلاء المدنيين على وجه السرعة - كبار السن والنساء والأطفال".ولفت سلوتسكي إن "كل هذه الديماغوجية الأمريكية تتلاشى على خلفية الحاجة إلى حماية سكان [جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيًا]".وأضاف: "سيتم تقديم مساعدة مالية للاجئين بأمر من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. ومئات المتطوعين بالفعل توجهوا إلى المناطق [الروسية] التي يتم فيها إجلاء لاجئي دونباس. لكن هذا كله حقيقة غير مريحة لواشنطن".وفي مقطع فيديو نشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، اتهم بايدن منطقة دونباس الانفصالية في شرق أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار، على الرغم من تقارير السلطات المحلية بانتظام عن قصف الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة.كما كرر الرئيس الأمريكي المزاعم بأن روسيا تخطط لـ "مهاجمة" أوكرانيا وهدد موسكو بفرض عقوبات عليها.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/بايدن-الأعمال-العسكرية-قبل-لقاء-لافروف--بلينكن-تغلق-الباب-أمام-الدبلوماسية-1058839256.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058034096_80:0:1321:931_1920x0_80_0_0_67efd1d15f9871c24144a94c94b4dcff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي: بايدن يشوه الوضع الحقيقي في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم في تصريحاته الأخيرة بشأن الصراع الأوكراني صورة مشوهة للوضع الحقيقي.
موسكو- سبوتنيك
. وقال سلوتسكي عبر تطبيق تلغرام: "يعطي بايدن صورة مقلوبة تمامًا للوضع حول أوكرانيا".
وأضاف: "كل شيء (يقوله بايدن) منفصل عن الوضع الحقيقي في دونباس، حيث تقصف القوات المسلحة الأوكرانية مناطق مدنية اليوم، وحيث يُسمع دوي انفجارات، وحيث يتم إجلاء المدنيين على وجه السرعة - كبار السن والنساء والأطفال".
ولفت سلوتسكي إن "كل هذه الديماغوجية الأمريكية تتلاشى على خلفية الحاجة إلى حماية سكان [جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيًا]".
وأضاف: "سيتم تقديم مساعدة مالية للاجئين بأمر من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. ومئات المتطوعين بالفعل توجهوا إلى المناطق [الروسية] التي يتم فيها إجلاء لاجئي دونباس. لكن هذا كله حقيقة غير مريحة لواشنطن".
وفي مقطع فيديو نشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، اتهم بايدن منطقة دونباس الانفصالية
في شرق أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار، على الرغم من تقارير السلطات المحلية بانتظام عن قصف الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة.
كما كرر الرئيس الأمريكي المزاعم بأن روسيا تخطط لـ "مهاجمة" أوكرانيا وهدد موسكو بفرض عقوبات عليها.
ونفت روسيا
مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.