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https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-لوغانسك-يوقع-على-مرسوم-بشأن-نقل-الوكالات-الحكومية-والمؤسسات-والمنظمات-إلى-ظروف-الحرب-1058851507.html
رئيس لوغانسك يوقع على مرسوم بشأن نقل الوكالات الحكومية والمؤسسات والمنظمات إلى ظروف الحرب
رئيس لوغانسك يوقع على مرسوم بشأن نقل الوكالات الحكومية والمؤسسات والمنظمات إلى ظروف الحرب
وقّع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، مرسومًا بشأن نقل الوكالات الحكومية إلى ظروف الحرب. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:59+0000
2022-02-19T10:27+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وجاء في المرسوم: "بدأت الهيئات والشركات والمنظمات الحكومية في جمهورية لوغانسك الشعبية في التحول إلى ظروف الحرب. وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك على المرسوم الخاص بهذا الأمر.في وقت سابق، وقّع باسيتشنيك على مرسوم بشأن بدء التعبئة العامة للمجندين من سكان لوغانسك. تم التوقيع على مرسوم مماثل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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جمهورية لوغانسك الشعبية

رئيس لوغانسك يوقع على مرسوم بشأن نقل الوكالات الحكومية والمؤسسات والمنظمات إلى ظروف الحرب

09:59 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية على حدود لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية على حدود لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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وقّع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، مرسومًا بشأن نقل الوكالات الحكومية إلى ظروف الحرب.
وجاء في المرسوم: "بدأت الهيئات والشركات والمنظمات الحكومية في جمهورية لوغانسك الشعبية في التحول إلى ظروف الحرب. وقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك على المرسوم الخاص بهذا الأمر.
في وقت سابق، وقّع باسيتشنيك على مرسوم بشأن بدء التعبئة العامة للمجندين من سكان لوغانسك. تم التوقيع على مرسوم مماثل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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