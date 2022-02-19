https://arabic.sputniknews.com/20220219/رسميا-أجايي-نجم-الأهلي-المصري-السابق-ينتقل-إلى-ناد-جديد-1058861235.html
رسميا... أجايي نجم الأهلي المصري السابق ينتقل إلى ناد جديد
رسميا... أجايي نجم الأهلي المصري السابق ينتقل إلى ناد جديد
انتقل النيجيري جونيو أجايي لاعب النادي الأهلي المصري السابق إلى ناد جديد، حيث تم الإعلان عن الصفقة رسميا، اليوم السبت. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:34+0000
2022-02-19T13:34+0000
2022-02-19T13:34+0000
نادي الأهلي
رياضة
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وأعلن نادي النصر، الليبي، اليوم، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، عن إتمام إجراءات تعاقده مع المحترف النيجيري السابق بصفوف الأهلي، جونيور أجايي.ونشر مقطع فيديو لأهداف اللاعب مع الأهلي، في حين لم يذكر أية تفاصيل بخصوص التعاقد.وكان النادي الأهلي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فسخ تعاقده مع محترفه النيجيري جونيور أجايي.وأشار الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه حينها، إلى أنه أنهى جميع الأمور المالية والإدارية مع اللاعب بطريقة ودية.وكان أجايي قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في صيف عام 2016، قادما من الصفاقسي التونسي.وحصد أجايي مع الأهلي بـ4 بطولات للدوري، وبطولتين لكأس مصر، وكأسين للسوبر المصري، بالإضافة لبطولتين لدوري أبطال أفريقيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الأهلي, رياضة
رسميا... أجايي نجم الأهلي المصري السابق ينتقل إلى ناد جديد
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انتقل النيجيري جونيو أجايي لاعب النادي الأهلي المصري السابق إلى ناد جديد، حيث تم الإعلان عن الصفقة رسميا، اليوم السبت.
وأعلن نادي النصر، الليبي، اليوم، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، عن إتمام إجراءات تعاقده مع المحترف النيجيري السابق بصفوف الأهلي، جونيور أجايي
.
ونشر مقطع فيديو لأهداف اللاعب مع الأهلي، في حين لم يذكر أية تفاصيل بخصوص التعاقد.
وكان النادي الأهلي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فسخ تعاقده مع محترفه النيجيري جونيور أجايي.
وأشار الأهلي
، عبر بيان رسمي صادر عنه حينها، إلى أنه أنهى جميع الأمور المالية والإدارية مع اللاعب بطريقة ودية.
وكان أجايي قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في صيف عام 2016، قادما من الصفاقسي التونسي.
وحصد أجايي مع الأهلي بـ4 بطولات للدوري، وبطولتين لكأس مصر، وكأسين للسوبر المصري، بالإضافة لبطولتين لدوري أبطال أفريقيا.