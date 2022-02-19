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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/روسيا-تحطم-الرقم-القياسي-بعدد-الجوائز-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-1058863376.html
روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
حقق المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، رقما قياسيا جديدا للفرق المحلية من حيث عدد الميداليات التي فازت بها في دورة أولمبية شتوية واحدة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:36+0000
2022-02-19T14:36+0000
بكين 2022
رياضة
روسيا
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اليوم السبت، فاز المتزلجون على الجليد، يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف وأناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف، بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي في مسابقة الأزواج.وبذلك يكون الفريق الروسي في بكين لديه الآن 31 ميدالية - 6 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.الجدير ذكره، أنه في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت عام 1988، فاز فريق الاتحاد السوفيتي آنذاك بـ 29 ميدالية (11 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية)، كما حصل الفريق الروسي في أولمبياد سوتشي على 11 ميدالية ذهبية و9 فضية و9 برونزية.
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رياضة, روسيا

روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

14:36 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورالرياضيون الروس وأعضاء الفريق الوطني الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف
الرياضيون الروس وأعضاء الفريق الوطني الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf
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حقق المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، رقما قياسيا جديدا للفرق المحلية من حيث عدد الميداليات التي فازت بها في دورة أولمبية شتوية واحدة.
اليوم السبت، فاز المتزلجون على الجليد، يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف وأناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف، بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي في مسابقة الأزواج.
وبذلك يكون الفريق الروسي في بكين لديه الآن 31 ميدالية - 6 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.
الجدير ذكره، أنه في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت عام 1988، فاز فريق الاتحاد السوفيتي آنذاك بـ 29 ميدالية (11 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية)، كما حصل الفريق الروسي في أولمبياد سوتشي على 11 ميدالية ذهبية و9 فضية و9 برونزية.
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