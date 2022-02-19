https://arabic.sputniknews.com/20220219/روسيا-تحطم-الرقم-القياسي-بعدد-الجوائز-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-1058863376.html
روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
حقق المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، رقما قياسيا جديدا للفرق المحلية من حيث عدد الميداليات التي فازت بها في دورة أولمبية شتوية واحدة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:36+0000
2022-02-19T14:36+0000
2022-02-19T14:36+0000
بكين 2022
رياضة
روسيا
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اليوم السبت، فاز المتزلجون على الجليد، يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف وأناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف، بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي في مسابقة الأزواج.وبذلك يكون الفريق الروسي في بكين لديه الآن 31 ميدالية - 6 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.الجدير ذكره، أنه في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت عام 1988، فاز فريق الاتحاد السوفيتي آنذاك بـ 29 ميدالية (11 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية)، كما حصل الفريق الروسي في أولمبياد سوتشي على 11 ميدالية ذهبية و9 فضية و9 برونزية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا
روسيا تحطم الرقم القياسي بعدد الجوائز في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
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حقق المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، رقما قياسيا جديدا للفرق المحلية من حيث عدد الميداليات التي فازت بها في دورة أولمبية شتوية واحدة.
اليوم السبت، فاز المتزلجون على الجليد، يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير موروزوف وأناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف، بالميدالية الفضية والبرونزية على التوالي في مسابقة الأزواج.
وبذلك يكون الفريق الروسي في بكين لديه الآن 31 ميدالية - 6 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.
الجدير ذكره، أنه في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت عام 1988، فاز فريق الاتحاد السوفيتي آنذاك بـ 29 ميدالية (11 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية)، كما حصل الفريق الروسي في أولمبياد سوتشي على 11 ميدالية ذهبية و9 فضية و9 برونزية.