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روسيا ترد على شولتز بشأن المقابر الجماعية في دونباس
روسيا ترد على شولتز بشأن المقابر الجماعية في دونباس
أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية سترسل مواد وبيانات إلى ألمانيا، حول المقابر الجماعية في دونباس، عقب... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:02+0000
2022-02-19T17:02+0000
روسيا
العالم
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وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "أتوجه لزملائي في وزارة الخارجية الألمانية، فيما يتعلق بتصريحات المستشار شولتز حول "سخافة الادعاءات حول الإبادة الجماعية في دونباس"، سنرسل لكم قريبا معلومات عن المقابر الجماعية في هذه المنطقة لتتعرف القيادة الألمانية عليها".وأضافت: "لا يمكننا نشر هذه المواد. أي منصة ستحظرها باعتبارها محتوى غير لائق.. لقد أرسلنا بالفعل المواد إلى واشنطن".وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن بلاده تتمسك بقيود تصدير الأسلحة ما يمنع برلين من تصدير أسلحة هجومية إلى كييف، لافتًا إلى الدعم المالي الكبير المقدم من بلاده لأوكرانيا.
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روسيا, العالم

روسيا ترد على شولتز بشأن المقابر الجماعية في دونباس

17:02 GMT 19.02.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزارة الخارجية سترسل مواد وبيانات إلى ألمانيا، حول المقابر الجماعية في دونباس، عقب تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول "سخافة" الحديث عن وجود إبادة جماعية هناك.
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "أتوجه لزملائي في وزارة الخارجية الألمانية، فيما يتعلق بتصريحات المستشار شولتز حول "سخافة الادعاءات حول الإبادة الجماعية في دونباس"، سنرسل لكم قريبا معلومات عن المقابر الجماعية في هذه المنطقة لتتعرف القيادة الألمانية عليها".
وأضافت: "لا يمكننا نشر هذه المواد. أي منصة ستحظرها باعتبارها محتوى غير لائق.. لقد أرسلنا بالفعل المواد إلى واشنطن".
وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن بلاده تتمسك بقيود تصدير الأسلحة ما يمنع برلين من تصدير أسلحة هجومية إلى كييف، لافتًا إلى الدعم المالي الكبير المقدم من بلاده لأوكرانيا.
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