https://arabic.sputniknews.com/20220219/روسيا-تعرب-عن-استغرابها-وأسفها-لموقف-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-من-التطورات-في-دونباس-1058877539.html

روسيا تأسف لموقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس

روسيا تأسف لموقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس

أعربت البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن استغرابها وأسفها لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T19:45+0000

2022-02-19T19:45+0000

2022-02-19T20:06+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058752028_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_b7ac40dd09635646c0dc57bb30cddde9.jpg

وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "فوجئنا برد فعل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو وممثله الخاص لشؤون أوكرانيا ميكو كينونين والأمين العام للمنظمة هيلغا شميد على الموقف في شرق أوكرانيا".وأضافت: "جميعهم يستنسخون بيانات القيادة العسكرية الأوكرانية التي تشير إلى أن "استعداد القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم هي معلومات مغلوطة‘".وتابعت البعثة: "هذا بدلًا من دعوة كييف إلى الالتزام بالتدابير المقررة في اتفاقيات مينسك لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 22/07/2020".وقالت متسائلة: "في الوقت ذاته فقد ظلا على صمتهما عندما أكدت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى أوكرانيا في أكتوبر 2021 ارتكاب القوات المسلحة الأوكرانية أعمالًا عدائية جنوبي منطقة دونيتسك". هل ترون ذلك من قبيل الحياد؟".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم