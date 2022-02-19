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https://arabic.sputniknews.com/20220219/زاخاروفا-بايدن-لم-يذكر-ولو-بكلمة-أوضاع-المدنيين-في-دونباس-1058842874.html
الخارجية الروسية: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين في دونباس
الخارجية الروسية: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين في دونباس
أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحه الأخير لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في منطقة... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T00:58+0000
2022-02-19T00:59+0000
الخارجية الروسية
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الوضع في أوكرانيا، أنه "كان عليه أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود الناتو بشكل خطير".وتابعت: "الأمر الأفظع هو أنه لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس. كأنه لا يوجد أناس هناك ولا توجد لديهم مشاكل".وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا، محذرا روسيا من فرض عقوبات عليها.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-لجنة-الشؤون-الدولية-بمجلس-النواب-الروسي-بايدن-يشوه-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1058842228.html
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الخارجية الروسية, جو بايدن

الخارجية الروسية: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين في دونباس

00:58 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 00:59 GMT 19.02.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحه الأخير لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الوضع في أوكرانيا، أنه "كان عليه أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود الناتو بشكل خطير".
وتابعت: "الأمر الأفظع هو أنه لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس. كأنه لا يوجد أناس هناك ولا توجد لديهم مشاكل".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي: بايدن يشوه الوضع الحقيقي في أوكرانيا
00:01 GMT
وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.
وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا، محذرا روسيا من فرض عقوبات عليها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة، أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.
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