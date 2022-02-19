زيلينسكي: روسيا تسعى لضم أراض جديدة من أوكرانيا... وأوروبا بأكملها تتعرض للتهديد
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن روسيا حشدت 150 ألف جندي قرب حدود بلاده في مسعى لضم أراض جديدة من بلاده، محذرا من أن أوروبا بأكملها تتعرض للتهديد.
وقال زيلينسكي خلال كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن: "قوات روسية تعدادها 150 ألف عسكري تتمركز على حدود أوكرانيا"، مضيفا: "العالم دفع باتجاه التهدئة عندما أقدمت روسيا على ضم القرم من بلادنا ولم تتم محاسبة روسيا والأمر يتكرر الآن وروسيا تسعى لضم أراض جديدة من بلادنا وأوروبا بأكملها تتعرض للتهديد".
وتابع: "إذا كان حلفاؤنا في الناتو لا يريدون انضمامنا للحلف فليقولوا ذلك بصراحة"، مشيرا إلى أنه "لا نريد نشوب حرب شاملة بين روسيا والغرب ولكن من حق كل دولة الدفاع عن نفسها".
وطلب الرئيس الأوكراني "عقد اجتماع لمجلس الأمن بمشاركة تركيا وألمانيا لحل مشكلة الأمن في أوروبا وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا"، مشددا "على أوروبا والناتو مواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية وتحديد أطر زمنية لحصولها على عضوية الناتو".
وتابع: "إذا كان حلفاؤنا في الناتو لا يريدون انضمامنا للحلف فليقولوا ذلك بصراحة"، مشيرا إلى أنه "لا نريد نشوب حرب شاملة بين روسيا والغرب ولكن من حق كل دولة الدفاع عن نفسها".
وطلب الرئيس الأوكراني "عقد اجتماع لمجلس الأمن بمشاركة تركيا وألمانيا لحل مشكلة الأمن في أوروبا وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا"، مشددا "على أوروبا والناتو مواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية وتحديد أطر زمنية لحصولها على عضوية الناتو".
وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.