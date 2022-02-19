https://arabic.sputniknews.com/20220219/زيلينسكي-ناقشت-مع-ماكرون-الوضع-فى-دونباس-وسبل-التهدئة-1058879407.html
زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون الوضع فى دونباس وسبل التهدئة
زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون الوضع فى دونباس وسبل التهدئة
قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاقم الوضع في دونباس وسبل التهدئة الفورية والتسوية السياسية والدبلوماسية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:06+0000
2022-02-19T21:06+0000
2022-02-19T21:07+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر "تويتر": "أجريت محادثة عاجلة مع الرئيس ماكرون. وأبلغت عن تفاقم الوضع في الجبهة، وخسائرنا، وقصف السياسيين الأوكرانيين والصحفيين الدوليين".وأضاف: "ناقشنا السبل الممكنة لوقف التصعيد الفوري وتسوية سياسية ودبلوماسية".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون الوضع فى دونباس وسبل التهدئة
21:06 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 21:07 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاقم الوضع في دونباس وسبل التهدئة الفورية والتسوية السياسية والدبلوماسية.
وكتب زيلينسكي عبر "تويتر": "أجريت محادثة عاجلة مع الرئيس ماكرون. وأبلغت عن تفاقم الوضع في الجبهة، وخسائرنا، وقصف السياسيين الأوكرانيين والصحفيين الدوليين".
وأضاف: "ناقشنا السبل الممكنة لوقف التصعيد الفوري وتسوية سياسية ودبلوماسية".
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.