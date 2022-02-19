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https://arabic.sputniknews.com/20220219/سر-طرح-آبل-أحدث-أفلامها-في-صالات-سينمائية-مجانا-1058867989.html
سر طرح "آبل" أحدث أفلامها في صالات سينمائية مجانا
سر طرح "آبل" أحدث أفلامها في صالات سينمائية مجانا
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إعادة طرحها لفيلمها السينمائي "كودا" في دور عرض سينمائية مجانا ‏للجمهور، باعتباره أول أفلامها الذي يدخل في سباق الترشيحات للفوز... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:37+0000
2022-02-19T15:37+0000
مجتمع
شركة آبل
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وسيعرض فيلم "كودا" في جميع المدن الرئيسية في أمريكا ولندن، بدءا من الجمعة المقبل الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري وحتى الأحد 27 فبراير، وفقا لموقع "إنغادجيت".وتدور أحداث فيلم "كودا" حول "روبي"، وهي طالبة في المدرسة الثانوية والعضو الوحيد القادر على السمع في عائلة أفرادها من الصم في غلوستر، ماساتشوستس.وستتضمن العروض السينمائية الجديدة المجانية لفيلم "كودا" تسميات توضيحية من أجل المشاهدين الصم وضعاف السمع.ويلعب بطولة فيلم "كودا" ممثلون صم في الحقيقة، ونال 3 ترشيحات أوسكار، منها "أفضل فيلم"، وجائزة "أفضل سيناريو مقتبس"، وأفضل ممثل مساعد لتروي كوتسور، وهو أول رجل أصم يرشح لأوسكار.ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس/ آذار المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ترشيحات-أوسكار-2022-ويل-سميث-ونيكول-كيدمان-في-التمثيل-ونتفليكس-تحصد-12-ترشيحا--1058216282.html
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مجتمع, شركة آبل

سر طرح "آبل" أحدث أفلامها في صالات سينمائية مجانا

15:37 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Mark Lennihanشركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
© AP Photo / Mark Lennihan
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إعادة طرحها لفيلمها السينمائي "كودا" في دور عرض سينمائية مجانا ‏للجمهور، باعتباره أول أفلامها الذي يدخل في سباق الترشيحات للفوز بجائزة أوسكار.‏
وسيعرض فيلم "كودا" في جميع المدن الرئيسية في أمريكا ولندن، بدءا من الجمعة المقبل الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري وحتى الأحد 27 فبراير، وفقا لموقع "إنغادجيت".
وتدور أحداث فيلم "كودا" حول "روبي"، وهي طالبة في المدرسة الثانوية والعضو الوحيد القادر على السمع في عائلة أفرادها من الصم في غلوستر، ماساتشوستس.
وستتضمن العروض السينمائية الجديدة المجانية لفيلم "كودا" تسميات توضيحية من أجل المشاهدين الصم وضعاف السمع.
ويلعب بطولة فيلم "كودا" ممثلون صم في الحقيقة، ونال 3 ترشيحات أوسكار، منها "أفضل فيلم"، وجائزة "أفضل سيناريو مقتبس"، وأفضل ممثل مساعد لتروي كوتسور، وهو أول رجل أصم يرشح لأوسكار.
جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
ترشيحات أوسكار 2022... ويل سميث ونيكول كيدمان في التمثيل و"نتفليكس" تحصد 12 ترشيحا
8 فبراير, 14:29 GMT
ويقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس/ آذار المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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