https://arabic.sputniknews.com/20220219/سفير-إثيوبيا-ومندوب-مفوضية-اللاجئين-في-إسرائيل-يبحثان-سبل-التعاون-الممكنة-1058849675.html
سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة
سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة
التقى سفير إثيوبيا في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، مع مندوب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إسرائيل، دامتو ديسالنغ. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:24+0000
2022-02-19T09:24+0000
2022-02-19T09:24+0000
أخبار إثيوبيا
إسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a1bad80daf93566d068ccc878a654171.jpg
وأجرى الطرفان مناقشة حول مجالات التعاون الممكنة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سفارة إثيوبيا في إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة "فانا" الإثيوبية، اليوم السبت.وأشار دامو ديسالنغ إلى مشاركة إثيوبيا في منظومة الأمم المتحدة، ودورها النشط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.كما لفت دامتو إلى أن إثيوبيا تحظى بتقدير كبير كدولة تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين في أفريقيا.واتفق الجانبان على التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، قال مؤخرا إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب منذ القدم.من ناحيته، أكد وزير الصناعة الإثيوبي، ملاكو ألبل، إن بلاده وإسرائيل لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إسرائيل-ترسل-مساعدات-للنازحين-والضحايا-في-إثيوبيا-1054380462.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec5ee2e8837e625c7bbd07a31fc68acf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, إسرائيل, العالم
سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة
تابعنا عبر
التقى سفير إثيوبيا في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، مع مندوب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إسرائيل، دامتو ديسالنغ.
وأجرى الطرفان مناقشة حول مجالات التعاون الممكنة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سفارة إثيوبيا في إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة "فانا"
الإثيوبية، اليوم السبت.
وأشار دامو ديسالنغ إلى مشاركة إثيوبيا في منظومة الأمم المتحدة، ودورها النشط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
20 ديسمبر 2021, 15:37 GMT
كما لفت دامتو إلى أن إثيوبيا تحظى بتقدير كبير كدولة تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين في أفريقيا.
واتفق الجانبان على التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، قال مؤخرا إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا
لتل أبيب منذ القدم.
من ناحيته، أكد وزير الصناعة الإثيوبي، ملاكو ألبل، إن بلاده وإسرائيل لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين
مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.