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https://arabic.sputniknews.com/20220219/سفير-إثيوبيا-ومندوب-مفوضية-اللاجئين-في-إسرائيل-يبحثان-سبل-التعاون-الممكنة-1058849675.html
سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة
سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة
التقى سفير إثيوبيا في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، مع مندوب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إسرائيل، دامتو ‏ديسالنغ. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:24+0000
2022-02-19T09:24+0000
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وأجرى الطرفان مناقشة حول مجالات التعاون الممكنة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سفارة إثيوبيا في إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة "فانا" الإثيوبية، اليوم السبت.وأشار دامو ديسالنغ إلى مشاركة إثيوبيا في منظومة الأمم المتحدة، ودورها النشط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.كما لفت دامتو إلى أن إثيوبيا تحظى بتقدير كبير كدولة تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين في أفريقيا.واتفق الجانبان على التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، قال مؤخرا إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب منذ القدم.من ناحيته، أكد وزير الصناعة الإثيوبي، ملاكو ألبل، إن بلاده وإسرائيل لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إسرائيل-ترسل-مساعدات-للنازحين-والضحايا-في-إثيوبيا-1054380462.html
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أخبار إثيوبيا, إسرائيل, العالم

سفير إثيوبيا ومندوب مفوضية اللاجئين في إسرائيل يبحثان سبل التعاون الممكنة

09:24 GMT 19.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIأديس أبابا، إثيوبيا 3 نوفمبر 2021
أديس أبابا، إثيوبيا 3 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
أديس أبابا، إثيوبيا 3 نوفمبر 2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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التقى سفير إثيوبيا في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، مع مندوب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في إسرائيل، دامتو ‏ديسالنغ.
وأجرى الطرفان مناقشة حول مجالات التعاون الممكنة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في سفارة إثيوبيا في إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة "فانا" الإثيوبية، اليوم السبت.
وأشار دامو ديسالنغ إلى مشاركة إثيوبيا في منظومة الأمم المتحدة، ودورها النشط في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ناس يحملون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
إسرائيل ترسل مساعدات للنازحين والضحايا في إثيوبيا
20 ديسمبر 2021, 15:37 GMT
كما لفت دامتو إلى أن إثيوبيا تحظى بتقدير كبير كدولة تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين في أفريقيا.
واتفق الجانبان على التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، قال مؤخرا إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب منذ القدم.
من ناحيته، أكد وزير الصناعة الإثيوبي، ملاكو ألبل، إن بلاده وإسرائيل لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.
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