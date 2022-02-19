https://arabic.sputniknews.com/20220219/سقوط-قذيفة-ثانية-وانفجارها-في-روستوف-قرب-الحدود-الروسية-الأوكرانية-1058858994.html
سقوط قذيفة ثانية وانفجارها في روستوف قرب الحدود الروسية الأوكرانية
سقوط قذيفة ثانية وانفجارها في روستوف قرب الحدود الروسية الأوكرانية
أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن قذيفة أخرى سقطت في مقاطعة روستوف الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:45+0000
2022-02-19T12:45+0000
2022-02-19T12:45+0000
العالم
روسيا
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وقال مسؤول محلي أن قذيفة حارقة عيار 120 ملم سقطت وانفجرت في منطقة تاراسوفكا الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.وأشار المسؤول إلى أن الانفجار لم يخلف خسائر مادية وبشرية وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
سقوط قذيفة ثانية وانفجارها في روستوف قرب الحدود الروسية الأوكرانية
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أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن قذيفة أخرى سقطت في مقاطعة روستوف الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال مسؤول محلي أن قذيفة حارقة عيار 120 ملم سقطت وانفجرت في منطقة تاراسوفكا الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وأشار المسؤول إلى أن الانفجار لم يخلف خسائر مادية وبشرية وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.
وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس
بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.