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https://arabic.sputniknews.com/20220219/سقوط-قذيفة-على-بعد-كيلومترات-من-الحدود-الروسية-أطلقت-من-الجانب-الأوكراني-1058847464.html
سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني
سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسقوط قذيفة مدفعية على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:18+0000
2022-02-19T08:22+0000
العالم
روسيا
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وأشار المراسل إلى أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.وقال المراسل إن المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا. وأضاف المراسل أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.
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العالم, روسيا

سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني

08:18 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 19.02.2022)
© AP Photo / Javier Fergoالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Javier Fergo
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسقوط قذيفة مدفعية على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني.
وأشار المراسل إلى أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.
وقال المراسل إن المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا.
وأضاف المراسل أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".
وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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