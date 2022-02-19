https://arabic.sputniknews.com/20220219/سقوط-قذيفة-على-بعد-كيلومترات-من-الحدود-الروسية-أطلقت-من-الجانب-الأوكراني-1058847464.html
سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني
سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسقوط قذيفة مدفعية على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:18+0000
2022-02-19T08:18+0000
2022-02-19T08:22+0000
العالم
روسيا
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وأشار المراسل إلى أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.وقال المراسل إن المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا. وأضاف المراسل أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
سقوط قذيفة على بعد كيلومترات من الحدود الروسية أطلقت من الجانب الأوكراني
08:18 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسقوط قذيفة مدفعية على مقربة من الحدود الروسية، وذلك بعد إطلاقها من الجانب الأوكراني.
وأشار المراسل إلى أن القذيفة انفجرت على بعد كيلومترات من الحدود الروسية وتحديدا قرب ضواحي مقاطعة روستوف الواقعة جنوبي البلاد.
وقال المراسل إن المنطقة القريبة من الحدود التي سقطت فيها قذيفة المدفعية هي قرية تراسوفكا.
وأضاف المراسل أن "الانفجار وقع عند الساعة الرابعة صباحا، على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتاكينسكايا".
وتصاعد الموقف على خط التماس في دونباس
بشكل خطير وتتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.