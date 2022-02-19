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https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تستخدم-على-نحو-نشط-أسلحة-محظورة-بموجب-اتفاقات-مينسك-1058868111.html
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك
أكدت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك المعلنة من جانب واحد، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:39+0000
2022-02-19T15:39+0000
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشرطة الشعبية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، إن "العسكريين الأوكرانيين يستخدمون بنشاط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك"، مشيرا إلى أن الوضع على خطوط التماس في لوغانسك ما زال محتدما.وأشار فيليبونينكو إلى أن أوكرانيا تعمل على زيادة عدد قواتها على خطوط التماس، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني انتهك نظام وقف إطلاق النار 17 مرة خلال 24 ساعة، وقصف أكثر من 10 نقاط سكنية في لوغانسك.وفي وقت سابق اليوم، اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 الساعة الماضية تم تسجيل 31 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار الممثل إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه أراضي لوغانسك باستخدام قذائف مدفعية عيار 122، فضلا عن مدافع هاون عيار ثقيل وغيرها من الأسلحة.
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أخبار أوكرانيا

سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك

15:39 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك
الوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
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أكدت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك المعلنة من جانب واحد، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك.
لوغانسك- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشرطة الشعبية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، إن "العسكريين الأوكرانيين يستخدمون بنشاط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك"، مشيرا إلى أن الوضع على خطوط التماس في لوغانسك ما زال محتدما.
وأشار فيليبونينكو إلى أن أوكرانيا تعمل على زيادة عدد قواتها على خطوط التماس، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني انتهك نظام وقف إطلاق النار 17 مرة خلال 24 ساعة، وقصف أكثر من 10 نقاط سكنية في لوغانسك.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 الساعة الماضية تم تسجيل 31 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الممثل إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه أراضي لوغانسك باستخدام قذائف مدفعية عيار 122، فضلا عن مدافع هاون عيار ثقيل وغيرها من الأسلحة.
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