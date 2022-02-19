https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-لوهانسك-تتهم-القوات-الاوكرانية-بقصف-أراضيها31-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1058843248.html
سلطات لوهانسك تتهم القوات الاوكرانية بقصف أراضيها31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
سلطات لوهانسك تتهم القوات الاوكرانية بقصف أراضيها31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضي... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T02:55+0000
2022-02-19T02:55+0000
2022-02-19T02:55+0000
روسيا
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لوهانسك - سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 31 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار الممثل إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه أراضي لوهانسك باستخدام قذائف مدفعية عيار 122، فضلا عن مدافع هاون عيار ثقيل وغيرها من الأسلحة.وفي وقت سابق، أعلن رئيسا دونييتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتان، دينيس بوشلين وليونيد باشتنيك، عن إجلاء المدنيين من الجمهوريتين وخاصة المناطق الحدودية إلى روسيا تحسبا لخطط القوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضي جمهوريات إقليم دونباس.هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/سلطات-دونيتسك-ولوهانسك-القوات-الأوكرانية-مستمرة-في-قصف-دونباس-بقذائف-محظورة-1058843005.html
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روسيا
سلطات لوهانسك تتهم القوات الاوكرانية بقصف أراضيها31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لوهانسك - سبوتنيك
. وقال ممثل المركز المشترك لوكالة "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 31 خرقا لنظام وقف إطلاق النار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الممثل إلى أن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها باتجاه أراضي لوهانسك باستخدام قذائف مدفعية عيار 122، فضلا عن مدافع هاون عيار ثقيل وغيرها من الأسلحة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيسا دونييتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتان، دينيس بوشلين وليونيد باشتنيك، عن إجلاء المدنيين من الجمهوريتين وخاصة المناطق الحدودية إلى روسيا تحسبا لخطط القوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضي جمهوريات إقليم دونباس.
هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك
نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظر كامل لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
جدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية شرعت، في نيسان/أبريل 2014، بعملية عسكرية على جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين؛ اللتين أعلنتا استقلالهما، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي جرى في كييف على السلطة الشرعية، في شباط / فبراير من ذات العام.
وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.