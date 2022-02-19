https://arabic.sputniknews.com/20220219/سيف-الإسلام-القذافي-يثير-التساؤلات-بظهور-جديد-وغامض-في-الصحراء-صورة-1058861572.html

سيف الإسلام القذافي يثير التساؤلات بظهور جديد وغامض في الصحراء... صورة

سيف الإسلام القذافي يثير التساؤلات بظهور جديد وغامض في الصحراء... صورة

أثار سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، جدلا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بعد تداول صورة حديثة له، ويظهر فيها بشكل غامض، فتح باب... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T13:47+0000

2022-02-19T13:47+0000

2022-02-19T13:47+0000

أخبار ليبيا اليوم

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ويظهر القذافي في الصورة التي تناقلها ناشطون ليبيون وهو جاثما على ركبتيه في الصحراء.وأكدت مصادر لموقع "العربية" أن الصورة تعود بالفعل لسيف الإسلام القذافي، وأنها التقطت له منذ أكثر من أسبوع.ويأتي تداول أحدث ظهور لسيف الإسلام القذافي بعد يومين من احتفال عشرات الليبيين في مدينة بنغازي بذكرى انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والتي أطاحت بنظام حكم والده الراحل، معمر القذافي. وفي الشهر الماضي، أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، وذلك بعد العجز عن عقد الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.واقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".واعتبر القذافي أن "انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب".وأوضح القذافي أن "البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/حارسة-القذافي-سابقا-تقول-إن-الزعيم-الليبي-لا-يزال-على-قيد-الحياة-ويقود-المقاومة-1057900480.html

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