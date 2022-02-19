https://arabic.sputniknews.com/20220219/شولتز-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-لن-يحدث-في-المستقبل-المنظور-1058854887.html
شولتز: انضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يحدث في المستقبل المنظور
شولتز: انضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يحدث في المستقبل المنظور
صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، متحدثا في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليس على جدول الأعمال ولن يحدث في المستقبل المنظور. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:10+0000
2022-02-19T11:10+0000
2022-02-19T11:10+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال شولتز معلقا على الوضع حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "المشكلة هي أن عضوية أوكرانيا في الناتو ليست على جدول الأعمال، ولن تحدث في المستقبل المنظور".كما تضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تعكس الوثيقة مخاوف الولايات المتحدة بشأن الإجراءات والمقترحات الأمنية الروسية بشأن المجالات التي يمكن للدول أن تجد فيها أرضية مشتركة. ووفقا له، هناك "أشياء إيجابية للغاية" في الرد المكتوب، والولايات المتحدة مستعدة للتقدم في المجالات التي يكون فيها التعاون مع روسيا ممكنًا، وعلى استعداد لمناقشة الأمن المشترك، والرد يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تساوم.ونشرت وزارة الخارجية الروسية ردا على رد فعل الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية الروسية، والتي أشارت بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة لم ترد على اقتراح نقل الأسلحة النووية المنتشرة خارج حدودها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا
شولتز: انضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يحدث في المستقبل المنظور
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، متحدثا في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليس على جدول الأعمال ولن يحدث في المستقبل المنظور.
وقال شولتز معلقا على الوضع حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "المشكلة هي أن عضوية أوكرانيا في الناتو ليست على جدول الأعمال، ولن تحدث في المستقبل المنظور".
في نهاية عام 2021 ، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. موسكو، على وجه الخصوص، تطالب شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقًا لحلف شمال الأطلسي، وعدم انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
كما تضمنت المقترحات
بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.
ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تعكس الوثيقة مخاوف الولايات المتحدة بشأن الإجراءات والمقترحات الأمنية الروسية بشأن المجالات التي يمكن للدول أن تجد فيها أرضية مشتركة. ووفقا له، هناك "أشياء إيجابية للغاية" في الرد المكتوب، والولايات المتحدة مستعدة للتقدم في المجالات التي يكون فيها التعاون مع روسيا ممكنًا، وعلى استعداد لمناقشة الأمن المشترك، والرد يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تساوم.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية ردا على رد فعل الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية الروسية، والتي أشارت بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة لم ترد على اقتراح نقل الأسلحة النووية المنتشرة خارج حدودها.