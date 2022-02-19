https://arabic.sputniknews.com/20220219/صاروخ-صيني-يتجه-نحو-القمر-والعلماء-يتوقعون-العواقب-1058865759.html

صاروخ صيني يتجه نحو القمر والعلماء يتوقعون العواقب

صاروخ صيني يتجه نحو القمر والعلماء يتوقعون العواقب

لاحظ الخبراء أن جسما يزن نحو أربعة أطنان يقترب من القمر، ويتوقع أنه سيصطدم به في 4 مارس/ آذار، ويعتقد العلماء أن هذا الجسم هو جزء من الصاروخ الصيني "تشانغ-4"،... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T15:13+0000

2022-02-19T15:13+0000

2022-02-19T15:13+0000

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f99078d092a3095b6c8dd8540d687e82.jpg

ومن المتوقع أن يحدث هذا الاصطدام في 4 مارس/ آذار الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، في منطقة "حفرة هيرتزبرونغ" على جانب القمر الذي يتعذر الوصول إليه من الأرض، حسبما نقله موقع "بريزي سكرول".ووفقا للخبراء، فإن الاصطدام، سيخلّف فوهة بقطر نحو 19 مترا على السطح، وصرحت ناسا بالفعل أنها ستصوره بالتأكيد من مدار حول القمر باستخدام المسبار المداري لاستطلاع القمر.ولا يتوقع العلماء شيئًا جديدًا، حيث أنهم تتبعوا مرارًا وتكرارًا ما يحدث عندما تسقط أجزاء من الصواريخ أو المركبات على القمر، فعلى سبيل المثال، تم توجيه المراحل العليا في مهمات الهبوط لبرنامج "أبولو" بشكل مقصود إلى سطح القمر لاستكشاف الموجات الزلزالية التي نشأت أثناء الاصطدام.ولا توجد علامة على وجود مياه في موقع الاصطدام المتوقع، كما أن مقاييس الزلازل الخاصة ببرنامج "أبولو" كانت غير متصلة بالإنترنت منذ فترة طويلة، وربما تكون الموجات الزلزالية الناتجة عن الاصطدام قادرة على التقاط مركبة "تشانغ-4" الصينية، الموجودة الآن على الجانب البعيد من القمر.مصير الحطام الفضائيفي الوقت الحالي، يبدو أن الاصطدام بالقمر هو الوسيلة الأكثر أمانًا والأقل تلوثا للبيئة، للتخلص من الأجزاء المستهلكة من المركبات الفضائية، بدلاً من إعادتها إلى الأرض، وعلى الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من هذه الأجسام تحترق في الغلاف الجوي، إلا أن الشظايا الفردية لا تزال تصل إلى سطح الأرض وتشكل خطرًا، ولذلك، يحاول العلماء حساب مسارات الصواريخ بحيث تسقط الأجزاء المتبقية في المحيط، ولكن حتى مع الاحتراق الكامل، تظل جزيئات أكاسيد المعادن في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض.من الناحية النظرية ، يمكن التخطيط لبعثات الفضاء بحيث تدخل مراحل مركبات الإطلاق في مدار طويل حول القمر وتصطدم في النهاية بالقمر، وفي هذه الحالة، يمكن استخدام الارتطام لدراسة البنية العميقة للقمر، ولكن لتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري وضع شبكة من أجهزة الاستشعار الزلزالية على سطحه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

علوم