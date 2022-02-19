https://arabic.sputniknews.com/20220219/صلاح-يسجل-هدفا-تاريخيا-ويقود-ليفربول-للفوز-على-نورويتش-سيتي-فيديو-1058874714.html
صلاح يسجل هدفا تاريخيا ويقود ليفربول للفوز على نورويتش سيتي... فيديو
صلاح يسجل هدفا تاريخيا ويقود ليفربول للفوز على نورويتش سيتي... فيديو
نجح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، في قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:21+0000
2022-02-19T18:21+0000
2022-02-19T18:21+0000
مجتمع
ليفربول
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ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.وبتغلب فريق ليفربول على منافسه نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف لهدف واحد، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، الهدف الثاني لفريقه، ليعد هذا الهدف هو رقم 150 لصلاح في مشواره مع ليفربول.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام، اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, ليفربول
صلاح يسجل هدفا تاريخيا ويقود ليفربول للفوز على نورويتش سيتي... فيديو
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نجح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، في قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".
ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.
وبتغلب فريق ليفربول على منافسه نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف لهدف واحد، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، الهدف الثاني لفريقه
، ليعد هذا الهدف هو رقم 150 لصلاح في مشواره مع ليفربول.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام، اليوم.