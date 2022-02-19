https://arabic.sputniknews.com/20220219/طائرة-إم-إس-21-300-الروسية-تنهي-اختباراتها-في-درجات-حرارة-منخفضة-1058844074.html
طائرة "إم إس-21-300" الروسية تنهي اختباراتها في درجات حرارة منخفضة
طائرة "إم إس-21-300" الروسية تنهي اختباراتها في درجات حرارة منخفضة
أكملت الطائرة الروسية المدنية "إم إس-21-300" الاختبارات في درجات حرارة منخفضة في ياكوتيا وعادت إلى قاعدة الاختبار في جوكوفسك، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T05:20+0000
2022-02-19T05:20+0000
2022-02-19T05:29+0000
روسيا
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تجدر الإشارة إلى أنه في ياقوتيا، تم اختبار الطائرة وأنظمتها منذ 23 يناير/ كانون الثاني في درجات حرارة تقل عن 30 درجة مئوية تحت الصفر. قبل كل مرحلة، قضت الطائرة حوالي 12 ساعة في الهواء الطلق. ثم تم تنفيذ إجراءات تجهيز الطائرة للرحلة.يشار إلى أنه خلال الرحلات تم فحص جميع أنظمة الطائرة. في ياكوتسك، تم تنفيذ سلسلة من الرحلات الجوية لمدة تصل إلى ست ساعات فوق المناطق الشمالية من المنطقة. تم إجراء عمليات الهبوط ليلاً، في أدنى درجات الحرارة.
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روسيا
طائرة "إم إس-21-300" الروسية تنهي اختباراتها في درجات حرارة منخفضة
05:20 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 05:29 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أكملت الطائرة الروسية المدنية "إم إس-21-300" الاختبارات في درجات حرارة منخفضة في ياكوتيا وعادت إلى قاعدة الاختبار في جوكوفسك، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة الطائرات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه في ياقوتيا، تم اختبار الطائرة وأنظمتها منذ 23 يناير/ كانون الثاني في درجات حرارة تقل عن 30 درجة مئوية تحت الصفر. قبل كل مرحلة، قضت الطائرة حوالي 12 ساعة في الهواء الطلق. ثم تم تنفيذ إجراءات تجهيز الطائرة للرحلة.
وقالت الخدمة الصحفية إن "طائرة تجريبية من طراز "إم إس-21-300" صنعتها شركة "إيركوت" أكملت الاختبارات في ظروف درجات حرارة منخفضة سلبية في الهواء الطلق في ياكوتسك وعادت إلى قاعدة الاختبار في جوكوفسك".
يشار إلى أنه خلال الرحلات تم فحص جميع أنظمة الطائرة. في ياكوتسك، تم تنفيذ سلسلة من الرحلات الجوية لمدة تصل إلى ست ساعات فوق المناطق الشمالية من المنطقة. تم إجراء عمليات الهبوط ليلاً، في أدنى درجات الحرارة.