https://arabic.sputniknews.com/20220219/طاقم-قناة-آر-تي-يتعرض-للنيران-في-جمهورية-دونيتسك-1058858653.html
طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك
طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك
تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:31+0000
2022-02-19T12:31+0000
2022-02-19T12:31+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتبت رئيسة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان على تويتر، نقلا عن مايا مناع رئيسة تحرير القسم العربي: "تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. المراسل مكسيم الطوري والمصور والمساعد على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهم يغادرون بشكل عاجل النقطة الخطرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك
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تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكتبت رئيسة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان على تويتر، نقلا عن مايا مناع رئيسة تحرير القسم العربي: "تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. المراسل مكسيم الطوري والمصور والمساعد على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهم يغادرون بشكل عاجل النقطة الخطرة.