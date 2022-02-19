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https://arabic.sputniknews.com/20220219/طاقم-قناة-آر-تي-يتعرض-للنيران-في-جمهورية-دونيتسك-1058858653.html
طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك
طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك
تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:31+0000
2022-02-19T12:31+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتبت رئيسة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان على تويتر، نقلا عن مايا مناع رئيسة تحرير القسم العربي: "تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. المراسل مكسيم الطوري والمصور والمساعد على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهم يغادرون بشكل عاجل النقطة الخطرة.
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أخبار جمهورية دونيتسك

طاقم قناة "آر تي" يتعرض للنيران في جمهورية دونيتسك

12:31 GMT 19.02.2022
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تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكتبت رئيسة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان على تويتر، نقلا عن مايا مناع رئيسة تحرير القسم العربي: "تعرض طاقم قناة RT Arabic للنيران في بلدة زايتسيفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. المراسل مكسيم الطوري والمصور والمساعد على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهم يغادرون بشكل عاجل النقطة الخطرة.
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