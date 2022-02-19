https://arabic.sputniknews.com/20220219/طوارئ-دونيتسك-إجلاء-أكثر-من-6-آلاف-شخص-من-بينهم-نحو-2500-طفل-1058844412.html

طوارئ دونيتسك: إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل

طوارئ دونيتسك: إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل

أعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في بيان أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T05:39+0000

2022-02-19T05:39+0000

2022-02-19T05:42+0000

أخبار أوكرانيا

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وذكرت الوزارة أنه "اعتبارًا من 06.30 يوم 19 فبراير 2022 ، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلاً".وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وفي وقت سابق، وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

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