https://arabic.sputniknews.com/20220219/عدد-مستخدمي-وسائل-التواصل-الاجتماعي-في-العراق-يتجاوز-28-مليون-مستخدم-1058880626.html
عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق يتجاوز 28 مليون مستخدم
عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق يتجاوز 28 مليون مستخدم
تجاوز عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 28 مليون مستخدم خلال العام الجاري، مسجلا زيادة ملحوظة عن العام الماضي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:44+0000
2022-02-19T21:44+0000
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أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات الخاصة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعلن عنها مركز الإعلام الرقمي.وبحسب مركز الإعلام الرقمي فإن عدد المستخدمين النشطين زاد بأكثر من 3 ملايين مستخدم عن العام الماضي.ولفتت الشبكة إلى أنه تم التوصل إلى هذا الرقم بناء على إحصائية خاصة بمؤسستي"كيبوس" و"وي آر سوشيال" المتخصصتين في هذا المجال.وبحسب إحصائيات مركز الإعلام الرقمي، فإن منصات "سناب شات" و"انستغرام" سجلت زيادة في أعداد المستخدمين في العراق، بينما فقدت فيسبوك و"ماسنجر" نحو مليوني مستخدم مقارنة بالعام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ميزة-جديدة-من-إنستغرام-في-عيد-الحب-تمنع-ازدحام-الرسائل-الخاصة-1058574677.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار العراق اليوم
عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق يتجاوز 28 مليون مستخدم
21:44 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
تجاوز عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 28 مليون مستخدم خلال العام الجاري، مسجلا زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات الخاصة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
أعلن عنها مركز الإعلام الرقمي.
وبحسب مركز الإعلام الرقمي فإن عدد المستخدمين النشطين
زاد بأكثر من 3 ملايين مستخدم عن العام الماضي.
ولفتت الشبكة إلى أنه تم التوصل إلى هذا الرقم بناء على إحصائية خاصة بمؤسستي"كيبوس" و"وي آر سوشيال" المتخصصتين في هذا المجال.
وبحسب إحصائيات مركز الإعلام الرقمي، فإن منصات "سناب شات" و"انستغرام" سجلت زيادة في أعداد المستخدمين في العراق، بينما فقدت فيسبوك
و"ماسنجر" نحو مليوني مستخدم مقارنة بالعام الماضي.