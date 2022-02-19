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https://arabic.sputniknews.com/20220219/علاء-مبارك-يدخل-على-خط-أزمة-المعراج-ويوجه-رسالة-إلى-إبراهيم-عيسى-1058870170.html
علاء مبارك يدخل على خط "أزمة المعراج"... ويوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى
علاء مبارك يدخل على خط "أزمة المعراج"... ويوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى
علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى التي أنكر فيها قيام النبي محمد برحلة المعراج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:09+0000
2022-02-19T16:09+0000
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جاء ذلك في تغريدة لعلاء مبارك على حسابه في موقع تويتر في ظل عاصفة أثارتها تصريحات عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية.وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه، أمس الجمعة، متطرقا لما قال إنها "قصص وهمية" يسردها المشايخ للجمهور: "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إية رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".واستنكر علاء مبارك حديث إبراهيم عيسى عن النبي، مستخدما كلمة "إنه طلع"، مضيفا: "(هذا) أسلوب لا يليق".ومضى مخاطبا إبراهيم عيسى: "دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة أما مع رسول الله نلتزم الأدب".وتساءل نجل الرئيس الراحل: "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟".وأكد أن "الاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ، والإسراء والمعراج ثابتة فى القرآن والسنة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت دار الإفتاء المصرية في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع تويتر: "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".من جانبه، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) إن لجانه بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج عيسى "تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".كما طلب المجلس في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".في سياق متصل، ألقى النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، اليوم السبت، بيانا عاجلا بشأن "تجاوزات الإعلامي إبراهيم عيسى".وأكد بكري أن "ما يبثه هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
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علاء مبارك يدخل على خط "أزمة المعراج"... ويوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى

16:09 GMT 19.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHعلاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020
علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى التي أنكر فيها قيام النبي محمد برحلة المعراج.
جاء ذلك في تغريدة لعلاء مبارك على حسابه في موقع تويتر في ظل عاصفة أثارتها تصريحات عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية.
وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه، أمس الجمعة، متطرقا لما قال إنها "قصص وهمية" يسردها المشايخ للجمهور: "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إية رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".
واستنكر علاء مبارك حديث إبراهيم عيسى عن النبي، مستخدما كلمة "إنه طلع"، مضيفا: "(هذا) أسلوب لا يليق".
ومضى مخاطبا إبراهيم عيسى: "دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة أما مع رسول الله نلتزم الأدب".
وتساءل نجل الرئيس الراحل: "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟".
وأكد أن "الاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ، والإسراء والمعراج ثابتة فى القرآن والسنة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت دار الإفتاء المصرية في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع تويتر: "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".
من جانبه، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) إن لجانه بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج عيسى "تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".
كما طلب المجلس في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".
في سياق متصل، ألقى النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، اليوم السبت، بيانا عاجلا بشأن "تجاوزات الإعلامي إبراهيم عيسى".
وأكد بكري أن "ما يبثه هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
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