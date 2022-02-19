https://arabic.sputniknews.com/20220219/غانتس-ووزيرة-الخارجية-الألمانية-يبحثان-كبح-طموح-إيران-النووي--1058875962.html
غانتس ووزيرة الخارجية الألمانية يبحثان "كبح" طموح إيران النووي
غانتس ووزيرة الخارجية الألمانية يبحثان "كبح" طموح إيران النووي
بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سبل كبح الطموح النووي الإيراني، ومحاولة طهران الوصول إلى دولة عتبة نووية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:49+0000
2022-02-19T18:49+0000
2022-02-19T18:49+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، مساء اليوم السبت، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بدأت سلسلة لقاءاتي الليلة في مؤتمر ميونيخ بمناقشة مهمة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك".وتابع: "ناقشنا، من بين أمور أخرى، أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة، ولا سيما ضرورة كبح العدوان الإيراني ومحاولة إيران الوصول إلى عتبة نووية تضر باستقرار المنطقة".وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في حديث مع صحيفة "الأيام" البحرينية خلال زيارته للمملكة إن "إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا".وأضاف بينيت: "لأن هذا الاتفاق سيمكنها (إيران) من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها مصمم للأغراض السليمة، وتقول في المقابل إن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
غانتس ووزيرة الخارجية الألمانية يبحثان "كبح" طموح إيران النووي
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، سبل كبح الطموح النووي الإيراني، ومحاولة طهران الوصول إلى دولة عتبة نووية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، مساء اليوم السبت، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال غانتس
في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بدأت سلسلة لقاءاتي الليلة في مؤتمر ميونيخ بمناقشة مهمة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك".
وتابع: "ناقشنا، من بين أمور أخرى، أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة، ولا سيما ضرورة كبح العدوان الإيراني ومحاولة إيران الوصول إلى عتبة نووية تضر باستقرار المنطقة".
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
نفتالي بينيت في حديث مع صحيفة "الأيام" البحرينية خلال زيارته للمملكة إن "إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا".
وأضاف بينيت: "لأن هذا الاتفاق سيمكنها (إيران) من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".
وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها مصمم للأغراض السليمة، وتقول في المقابل إن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.