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فرنسا وألمانيا تدعوان مواطنيهما الموجودين في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى المغادرة
فرنسا وألمانيا تدعوان مواطنيهما الموجودين في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى المغادرة
دعت كل من فرنسا وألمانيا مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، محذرةً في الوقت نفسه من السفر إلى هناك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:04+0000
2022-02-19T15:04+0000
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وقال بيان الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إن "ألمانيا تحث مواطنيها على سرعة مغادرة الأراضي الأوكرانية".كما قالت صفحة نصائح السفر على موقع الوزارة على الإنترنت، إن "هناك تحذير من السفر إلى أوكرانيا... ونحث المواطنين الألمان على مغادرة البلاد الآن". وأشار البيان إلى احتمال وقوع "مواجهة عسكرية".كما دعت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، رعاياها الموجودين في خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، إلى مغادرة هذه المناطق دون تأخير، كما أوصت مواطنيها الذين يقيمون في أوكرانيا دون سبب مقنع مغادرة البلاد.وأوضحت الخارجية في نصائحها للمسافرين، في بيان اليوم السبت: "يُطلب من الرعايا الفرنسيين الموجودين في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، رسميا وكإجراء احترازي، مغادرة هذه المناطق دون تأخير"، مشيرة إلى التوترات التي تشهدها الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وعودة انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط التماس شرقي أوكرانيا.وتابعت: "يوصى أيضا جميع الرعايا الفرنسيين الذين يقيمون في أوكرانيا، ومن دون سبب مقنع للبقاء، مغادرة البلاد، كما ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا".
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فرنسا وألمانيا تدعوان مواطنيهما الموجودين في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى المغادرة

15:04 GMT 19.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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دعت كل من فرنسا وألمانيا مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، محذرةً في الوقت نفسه من السفر إلى هناك.
وقال بيان الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إن "ألمانيا تحث مواطنيها على سرعة مغادرة الأراضي الأوكرانية".

كما قالت صفحة نصائح السفر على موقع الوزارة على الإنترنت، إن "هناك تحذير من السفر إلى أوكرانيا... ونحث المواطنين الألمان على مغادرة البلاد الآن". وأشار البيان إلى احتمال وقوع "مواجهة عسكرية".
كما دعت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، رعاياها الموجودين في خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، إلى مغادرة هذه المناطق دون تأخير، كما أوصت مواطنيها الذين يقيمون في أوكرانيا دون سبب مقنع مغادرة البلاد.

وأوضحت الخارجية في نصائحها للمسافرين، في بيان اليوم السبت: "يُطلب من الرعايا الفرنسيين الموجودين في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، رسميا وكإجراء احترازي، مغادرة هذه المناطق دون تأخير"، مشيرة إلى التوترات التي تشهدها الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وعودة انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط التماس شرقي أوكرانيا.

وتابعت: "يوصى أيضا جميع الرعايا الفرنسيين الذين يقيمون في أوكرانيا، ومن دون سبب مقنع للبقاء، مغادرة البلاد، كما ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا".
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