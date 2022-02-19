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فلاح صيني يمتلك قدرات خارقة في الرماية... فيديو
فلاح صيني يمتلك قدرات خارقة في الرماية... فيديو
تعد الرماية من المهارات التي يحتاج إتقانها لتدريبات طويلة ومستويات عالية من التركيز حتى يتمكن الرامي من إصابة الهدف بدقة عالية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:34+0000
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وتختلف دقة الرماية وفقا لطبيعة المهام التي يتم التدريب عليها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفي جميع الأحوال يكون هناك أشخاص متميزون بصورة كبيرة عن أقرانهم.ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، فلاح صيني يمتلك قدرات مذهلة في الرماية جعلته يكتسب شهرة واسعة بعدما تم تداول بعضها على الإنترنت.وبفضل مهاراته في الرماية تم تداول فيديوهاته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ونال إعجاب الكثيرين.ويظهر الفيديو كيف يستطيع الفلاح الصيني إحراز رمايات دقيقة لأهداف ثابتة ومتحركة، إضافة إلى قدرته على إصابة أكثر من هدف من مسافات بعيدة في رمية واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20181205/كلب-ينقذ-المرمى-هدف-محقق-1037245190.html
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منوعات, أخبار العالم الآن

فلاح صيني يمتلك قدرات خارقة في الرماية... فيديو

19:34 GMT 19.02.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIERأقدم ملعب كرة سلة في العالم في العاصمة الفرنسية باريس
أقدم ملعب كرة سلة في العالم في العاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
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تعد الرماية من المهارات التي يحتاج إتقانها لتدريبات طويلة ومستويات عالية من التركيز حتى يتمكن الرامي من إصابة الهدف بدقة عالية.
وتختلف دقة الرماية وفقا لطبيعة المهام التي يتم التدريب عليها سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفي جميع الأحوال يكون هناك أشخاص متميزون بصورة كبيرة عن أقرانهم.
ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، فلاح صيني يمتلك قدرات مذهلة في الرماية جعلته يكتسب شهرة واسعة بعدما تم تداول بعضها على الإنترنت.
وتقول الشبكة إن الفلاح الصيني يدعى تشي تشون شين، مشيرة إلى أنه يمتلك مهارات مذهلة في الرماية.
وبفضل مهاراته في الرماية تم تداول فيديوهاته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ونال إعجاب الكثيرين.
مرمى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2018
كلب ينقذ مرمى فريق رياضي من هدف محقق (فيديو)
5 ديسمبر 2018, 18:55 GMT
ويظهر الفيديو كيف يستطيع الفلاح الصيني إحراز رمايات دقيقة لأهداف ثابتة ومتحركة، إضافة إلى قدرته على إصابة أكثر من هدف من مسافات بعيدة في رمية واحدة.
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