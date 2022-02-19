https://arabic.sputniknews.com/20220219/قرارات-المركزي-المصري-ما-تأثيراتها-الاقتصادية-على-عمليات-الاستيراد-1058859267.html

قرارات المركزي المصري… ما تأثيراتها الاقتصادية على عمليات الاستيراد

قرارات المركزي المصري… ما تأثيراتها الاقتصادية على عمليات الاستيراد

أثارت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ردود فعل متباينة، خاصة بين المستوردين، نظرا لتأثرهم المباشر بالقرارات. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T12:46+0000

2022-02-19T12:46+0000

2022-02-19T12:46+0000

المركزي المصري

مصر

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وأخيرًا أصدر البنك المركزي المصري قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل.وبحسب بيان المركزي، إن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.من ناحيته قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، إن القرارات تنعكس بشكل سلبي كبير على الشركات المصرية المستوردة لصالح الشركات الأجنبية.ارتفاع التكلفةوأشار إلى أن تكلفة الاستيراد سترتفع بمقدار عطلة الأموال لمتوسط شهر، ما يعني أن المستورد يلجأ لرفع الأسعار لتعويض تباطؤ دورة رأس المال.ويرى أن المورد الخارجي والبنوك الخارجية هي المستفيدة من القرارات الجديدة، حيث إنها ضمنت الدفع بشكل مسبق، في حين أن النظام القديم كان يمكن للمستورد عدم الدفع حال عدم مطابقة البضائع للمواصفات بعد فحصها في مصر.وشدد على أن النقطة الأخطر في الأمر أن يفقد المستورد ميزة أن تصل له البضاعة أولا، ومن ثم فحصها والتأكد من مطابقتها ومن ثم تسديد القيمة المتبقية من قيمتها، وهو ما يعني أنه يفتح الباب للتلاعب في شحن البضائع.انعكاسات إيجابيةوبنظرة مغايرة، قال الخبير المالي والاقتصادي محمد أنيس، إن قرارات البنك المركزي لها تبعاتها الإيجابية للمصلحة العامة.وأوضح أن الأمر يتطلب تسجيل الشحنات بشكل مسبق، على أن يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بالشحنة مقدمة من الطرف الآخر "المورد "وليس من المستورد، ما يعني منع أي تلاعبات، وكذلك منع الاستيراد الجائر.وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستحد من عمليات الاستيراد للأشخاص بأرقام تفوق رأس المال بأضعاف، وأنها تنعكس بشكل مباشر على توفير العملة الصعبة.وفيما يتعلق بانعكاسات القرارات على كم الواردات من الخارج، أوضح أن التأثير سيكون بشكل مباشر على السلع أو الواردات منخفضة الجودة، حيث أنه لن يسمح بالتعاقد على الواردات ضعيفة الجودة، على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كان يتعاقد المستورد على البضائع ويدفع 20 بالمئة فقط ويستورد الشحنة بغض النظر عن مدى جودتها.تأثيرات سلبيةجانب آخر يتمثل في الانعكاس السلبي على مستوردي المواد الخام من أجل التصنيع، خاصة أن بعضهم يقوم بالتصدير، وهو ما يتطلب استثنائهم، بحسب الخبير.ويرى أنيس إلى أن الهدف الأسمى من القرارات هو دفع المستثمرين إلى التصنيع المحلي والتصدير أو البيع الداخلي على حساب خفض عمليات الاستيراد.توجيهات المركزيووجه البنك المركزى كافة البنوك نحو تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية وفقا لـ6 محددات رئيسية.وبحسب البيان الذي نشرته الصحف المصرية، جاءت القرارات بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

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