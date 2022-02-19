https://arabic.sputniknews.com/20220219/قطر-تجري-عملية-جراحية-غير-مسبوقة-في-الخليج-والشرق-الأوسط-1058854084.html

قطر تجري عملية جراحية "غير مسبوقة" في الخليج والشرق الأوسط

قطر تجري عملية جراحية "غير مسبوقة" في الخليج والشرق الأوسط

أجرى أحد المستشفيات في قطر عملية جراحية هي الأولى من نوعها في الخليج والشرق الأوسط ‏لمريضة في العقد الرابع من عمرها.‏ 19.02.2022, سبوتنيك عربي

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وكانت المريضة تعاني من تشوه خلقي بالكيس المراري، وتعتبر حالتها من الحالات الناردة، وتم اكتشافها بالصدفة داخل مستشفى حمد العام في قطر، بعد أن كانت تعاني من آلام شديدة في البطن، مع اصفرار العينين ولون الجلد، الأمر الذي تطلب أجرائها تحاليل دم، التي كشفت عن ارتفاع نسبة الصفراء في الدم، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.وأظهرت الأشعة المقطعية والتلفزيونية على البطن التي خضعت لها المريضة وجود تمدد في القنوات المرارية، وهو ما أسفر عن دخولها غرفة العمليات من أجل إزالة الورم وتحويل مسار القنوات المرارية إلى المسار الطبيعي.وبالفعل، تم استئصال تشوه خلقي بالكيس المراري، ثم تحويل مسار القنوات المرارية وتوصيلها بالأمعاء الدقيقة، بواسطة الروبوت "دافنشي"، الذي أجرى 6 شقوق صغيرة فقط في البطن، وأتم العملية في وقت أقل هو 6 ساعات فقط.ويمتاز الروبوت "دافنشي" بالعمل في مناطق عدة بالجسم في وقت واحد، ويمكن لأذرعه أن تتحرك بحرية، ويعمل كامتداد آلي ليدي الجراح، ويسمح بإجراء جراحات معقدة من خلال إحدث شقوق صغيرة في الجسم.وصرح رئيس قسم الجراحة الروبوتية بمؤسسة حمد الطبية، الدكتور هاني عطا الله في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أن المريضة المستشفى، وعادت لممارسة حياتها الطبيعية في خلال 3 أيام.

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