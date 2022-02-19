https://arabic.sputniknews.com/20220219/قيادي-في-منظمة-التحرير-مرسوم-رئاسي-يلغي-قرار-اعتبار-المنظمة-ضمن-دوائر-فلسطين--1058871462.html

قيادي في منظمة التحرير: مرسوم رئاسي يلغي قرار اعتبار المنظمة ضمن دوائر فلسطين

قيادي في منظمة التحرير: مرسوم رئاسي يلغي قرار اعتبار المنظمة ضمن دوائر فلسطين

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك ضجة كبيرة أحدثها المرسوم الرئاسي الأخير بشأن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T16:52+0000

2022-02-19T16:52+0000

2022-02-19T16:52+0000

أخبار فلسطين اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هناك لبسًا في فهم القرار، في ظل الرفض الفلسطيني لانضواء منظمة التحرير الفلسطينية في إطار مؤسسات الدولة، إلا أن المستشار القانوني لمكتب الرئيس عباس تحدث بشكل واضح عن تغيير المرسوم.وأوضح أن بيانًا خرج عن المستشار القانوني أكد تغيير قرار الرئيس بمرسوم آخر يحدد بشكل كامل استقلالية منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أنه لا يمكن القبول بأن تكون المنظمة تابعة لأي جهة.وشدد أبو يوسف على أن منظمة التحرير هي المسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني أينما تواجد، وتعتبر خلاصة النضال الشعبي، والهوية الجامعة لكل الشعب الفلسطيني.وأوضح أن المرسوم تم إلغاؤه، وسيكون هناك مرسوم لاحق يحدد ما هية التصحيح، والذي سيكون على أساس أن المنظمة المرجعية لكل الشعب ولكل المؤسسات.وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بقانون بشأن دعاوى الدولة، يدرج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين"، وفقا لشبكة "القدس" الإخبارية.ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية تصريح المستشار القانوني للرئيس عباس، والذي قال: "في ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد رئيس الدولة إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول".وأعلنت حركة حماس عن رفضها للمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، اليوم السبت، إن "هذا القرار يكشف الحقيقة الواضحة بأن المنظمة مختطفة من قبل مجموعة متنفذة من الأجهزة الأمنية والقيادات برام الله"، وفقا لـ"الغد".وتابع: "نريد دائما أن تكون منظمة التحرير بيتا لكل الفلسطينيين تتوحد فيه المواقف، والقيادة المتنفذة في رام الله تريدها مؤسسة شكلية تمرر من خلالها القرارات التي لا تحظى بأي دعم من القوى والفصائل".وأوضح قاسم أن هذا القرار هو نتاج لاجتماع المجلس المركزي الذي أعطى الغطاء للسلطة في إفراغ منظمة التحرير من مضمونها، مبينًا أنها قضت على مؤسسات الدولة وحولتها إلى مشاريع خاصة وتفردت في إدارتها.وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها بعد انتخاب الأعضاء الجدد، الخميس الماضي، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

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أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية