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كاتب صحفي إيراني: ليست هناك بوادر إيجابية تشير لقرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني
كاتب صحفي إيراني: ليست هناك بوادر إيجابية تشير لقرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني
قال جميل الظاهري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" العربية، إنه ليست هناك أي "بوادر إيجابية" من الجانب الأمريكي حتى الآن للتوصل لاتفاق للعودة للاتفاق النووي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:58+0000
2022-02-19T12:58+0000
العالم
إيران
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وأوضح لـ"سبوتنيك" أنه ليس هناك "أي خطوة إيجابية أو عملية" للتوصل لاتفاق، بل ما يحدث هو زيادة العقوبات والحظر يوما بعد يوم. وأضاف الظاهري:وأعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة إذا أظهرت طهران نهجا جادا تجاه المفاوضات.و أضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إنه "إذا أظهرت إيران الجدية، يمكننا ويجب علينا التوصل إلى تفاهم للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام القليلة المقبلة".وتابع أنه "لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء"، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي.
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العالم, إيران

كاتب صحفي إيراني: ليست هناك بوادر إيجابية تشير لقرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني

12:58 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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قال جميل الظاهري رئيس تحرير صحيفة "كيهان" العربية، إنه ليست هناك أي "بوادر إيجابية" من الجانب الأمريكي حتى الآن للتوصل لاتفاق للعودة للاتفاق النووي.
وأوضح لـ"سبوتنيك" أنه ليس هناك "أي خطوة إيجابية أو عملية" للتوصل لاتفاق، بل ما يحدث هو زيادة العقوبات والحظر يوما بعد يوم.
وأضاف الظاهري:
"لابد أن يكون هناك خطوات عملية من الجانب الأمريكي، أولا إعطاء ضمانات للجانب الإيراني بأنه لن يخرج مرة أخرى من الاتفاق النووي، ثانيا وقف ورفع كل الحظر الموجود خاصة قرارات ترامب التي زادت من الحظر الاقتصادي والصحي".
وأعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة إذا أظهرت طهران نهجا جادا تجاه المفاوضات.
و أضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إنه "إذا أظهرت إيران الجدية، يمكننا ويجب علينا التوصل إلى تفاهم للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام القليلة المقبلة".
وتابع أنه "لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء"، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي.
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