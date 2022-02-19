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https://arabic.sputniknews.com/20220219/كل-ما-تريد-معرفته-عن-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058869359.html
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
في إطار التوتر الحاصل على الحدود الأوكرانية، من المهم معرفة الدول التي حدثت فيها التوترات، مثل دونيتسك ولوغانسك، وعلاقتهما بأوكرانيا وروسيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

16:01 GMT 19.02.2022
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في إطار التوتر الحاصل على الحدود الأوكرانية، من المهم معرفة الدول التي حدثت فيها التوترات، مثل دونيتسك ولوغانسك، وعلاقتهما بأوكرانيا وروسيا.
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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