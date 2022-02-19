https://arabic.sputniknews.com/20220219/كوبا-تدين-الهستيريا-الإعلامية-الأمريكية-ضد-روسيا-1058882828.html
كوبا تدين "الهستيريا الإعلامية" الأمريكية ضد روسيا
كوبا تدين "الهستيريا الإعلامية" الأمريكية ضد روسيا
أدان وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، الهستيريا الإعلامية والدعاية التي أطلقتها أمريكا ضد روسيا وعارض توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود الروسية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T23:52+0000
2022-02-19T23:52+0000
2022-02-19T23:56+0000
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وكتب باريلا عبر تويتر: "نحن نرفض بشدة الهستيريا الإعلامية والدعاية التي أثارتها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا، ونعارض بشدة توسع الناتو نحو حدود تلك الدولة الشقيقة".وأعربت الدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الأعمال الروسية التي يُزعم أنها "خطيرة" بالقرب من حدود أوكرانيا.موسكو نفت مرارًا اتهامات الغرب وواشنطن بأنها تحشد قواتها من أجل "غزو روسي على أوكرانيا"، مشددة على ان القوات هي داخل حدود روسيا، وهذا أمر يتعلق بالسيادة. قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
كوبا تدين "الهستيريا الإعلامية" الأمريكية ضد روسيا
23:52 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 23:56 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أدان وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، الهستيريا الإعلامية والدعاية التي أطلقتها أمريكا ضد روسيا وعارض توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود الروسية.
وكتب باريلا عبر تويتر: "نحن نرفض بشدة الهستيريا الإعلامية والدعاية التي أثارتها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا، ونعارض بشدة توسع الناتو نحو حدود تلك الدولة الشقيقة".
وأعربت الدول الغربية مؤخرًا عن قلقها بشأن الأعمال الروسية التي يُزعم أنها "خطيرة" بالقرب من حدود أوكرانيا.
موسكو نفت مرارًا اتهامات الغرب وواشنطن بأنها تحشد قواتها من أجل "غزو روسي على أوكرانيا"، مشددة على ان القوات هي داخل حدود روسيا، وهذا أمر يتعلق بالسيادة. قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.