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https://arabic.sputniknews.com/20220219/كيم-كارداشيان-تنشر-صورا-لها-وهي-صغيرة-وتؤكد-اعتزازها-بها-فيديو-1058857199.html
كيم كارداشيان تنشر صورا لها وهي صغيرة وتؤكد اعتزازها بها.. فيديو
كيم كارداشيان تنشر صورا لها وهي صغيرة وتؤكد اعتزازها بها.. فيديو
استجابت كيم كارداشيان لدعوة من مجلة "فوغي" على اليوتيوب، ونشرت مقطعا أظهرت فيه أكثر الأشياء التي تعتز بها وتحتفظ بها في منزلها. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-19T12:03+0000
كيم كارداشيان
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وحسب ما نشرته كارداشيان عبر حساب مجلة "فوغي" في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فقد شاركت "صندوق الطفولة" من والدتها كريس جينر، والذي يمتليء بصور عائلية وبطاقات عيد الميلاد، التي أرسلها إليها أجدادها، إضافة إلى التذكارات العائلية المؤثرة الأخرى.وفي المقطع شاركت كيم كذلك زيها المفضل ميني ماوس، والكثير من الأعمال الفنية الرفيعة المستوى في منزلها الذي صممه أكسل فيرفوردت في كالاباساس.وقالت: "أجد أن هناك الكثير من الفوضى في العالم لدرجة أنني عندما أعود إلى المنزل، أريد أن أكون هادئة حقًا، أريد أن أشعر في كل شيء من حولي بالهدوء".يذكر أن مجلة "فوغ" على اليوتيوب تطلب من المبدعين والمشاهير تسجيل مقاطع مصورة عن الأشياء المفضلة لديهم.
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كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تنشر صورا لها وهي صغيرة وتؤكد اعتزازها بها.. فيديو

12:03 GMT 19.02.2022
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolureالنجمة الأمريكية كيم كارداشيان
النجمة الأمريكية كيم كارداشيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure
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استجابت كيم كارداشيان لدعوة من مجلة "فوغي" على اليوتيوب، ونشرت مقطعا أظهرت فيه أكثر الأشياء التي تعتز بها وتحتفظ بها في منزلها.
وحسب ما نشرته كارداشيان عبر حساب مجلة "فوغي" في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فقد شاركت "صندوق الطفولة" من والدتها كريس جينر، والذي يمتليء بصور عائلية وبطاقات عيد الميلاد، التي أرسلها إليها أجدادها، إضافة إلى التذكارات العائلية المؤثرة الأخرى.
وفي المقطع شاركت كيم كذلك زيها المفضل ميني ماوس، والكثير من الأعمال الفنية الرفيعة المستوى في منزلها الذي صممه أكسل فيرفوردت في كالاباساس.

وركزت كيم على مجموعة لها أهمية خاصة لديها منها رسومات ابنتها نورث ويست التي أحدثت ضجة على الإنترنت عندما شاركت كيم أعمالها عبر السوشيال ميديا.

وقالت: "أجد أن هناك الكثير من الفوضى في العالم لدرجة أنني عندما أعود إلى المنزل، أريد أن أكون هادئة حقًا، أريد أن أشعر في كل شيء من حولي بالهدوء".
يذكر أن مجلة "فوغ" على اليوتيوب تطلب من المبدعين والمشاهير تسجيل مقاطع مصورة عن الأشياء المفضلة لديهم.
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