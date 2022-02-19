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https://arabic.sputniknews.com/20220219/لاجئون-من-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يتحدثون-عن-استقبالهم-في-روسيا-1058845892.html
لاجئون من جمهورية دونيتسك الشعبية يتحدثون عن استقبالهم في روسيا
لاجئون من جمهورية دونيتسك الشعبية يتحدثون عن استقبالهم في روسيا
تحدثت عائلة لاجئة من قرية كازاتسكوي في دونيتسك لوكالة "سبوتنيك" عن كيفية وصولها إلى مركز الإقامة المؤقت وكيف تم استقبالها في روسيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:04+0000
2022-02-19T07:07+0000
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تم إجلاء يكاترينا، وهي من سكان قرية كازاتسكوي، إلى روسيا مع ابنتيها. تم نقلها مع لاجئين آخرين كانوا يسافرون معها في نفس الحافلة إلى مزرعة روجوك في مقاطعة روستوف ووضعوها في مصحة "زفيزدا" على شاطئ خليج تاغانروغ.قالت المرأة، إنهم يعيشون في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من خط الدفاع، لذلك عندما ظهرت معلومات عن الحاجة للمغادرة، جمعت الأطفال.وقالت يكاترينا: "وصلنا في وقت متأخر أمس، وتم تخصيص غرفة وأسرّة ومناشف لنا. نأمل أن يهدأ كل شيء هناك، ونعود إلى المنزل".وأضافت ابنتها مارغريتا: "بقيت في منزلنا قطتين، لقد غادرنا أيضًا مع أبي، لكنهم لم يسمحوا له بالدخول".
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

لاجئون من جمهورية دونيتسك الشعبية يتحدثون عن استقبالهم في روسيا

07:04 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Sergei Baturin / الذهاب إلى بنك الصوروصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية
وصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Sergei Baturin
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تحدثت عائلة لاجئة من قرية كازاتسكوي في دونيتسك لوكالة "سبوتنيك" عن كيفية وصولها إلى مركز الإقامة المؤقت وكيف تم استقبالها في روسيا.
تم إجلاء يكاترينا، وهي من سكان قرية كازاتسكوي، إلى روسيا مع ابنتيها. تم نقلها مع لاجئين آخرين كانوا يسافرون معها في نفس الحافلة إلى مزرعة روجوك في مقاطعة روستوف ووضعوها في مصحة "زفيزدا" على شاطئ خليج تاغانروغ.
قالت المرأة، إنهم يعيشون في جمهورية دونيتسك الشعبية بالقرب من خط الدفاع، لذلك عندما ظهرت معلومات عن الحاجة للمغادرة، جمعت الأطفال.
وقالت يكاترينا: "وصلنا في وقت متأخر أمس، وتم تخصيص غرفة وأسرّة ومناشف لنا. نأمل أن يهدأ كل شيء هناك، ونعود إلى المنزل".
وأضافت ابنتها مارغريتا: "بقيت في منزلنا قطتين، لقد غادرنا أيضًا مع أبي، لكنهم لم يسمحوا له بالدخول".
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