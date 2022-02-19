https://arabic.sputniknews.com/20220219/لص-أمريكي-يفر-من-سيارة-مسروقة-فيصدمها-قطار-وتسقط-على-أحد-المنازل-1058868924.html

لص أمريكي يفر من سيارة مسروقة فيصدمها قطار وتسقط على أحد المنازل

لص أمريكي يفر من سيارة مسروقة فيصدمها قطار وتسقط على أحد المنازل

شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادث سيارة غريب بطله لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدامه بها لتسقط على أحد المنازل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T15:56+0000

2022-02-19T15:56+0000

2022-02-19T15:56+0000

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما قام رجل بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن يصدمها أحد القطارات.وتسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجل في وقت لاحق.ولفتت الوكالة إلى أن الرجل زعم أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.وأوضحت الوكالة أن الرجل لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية