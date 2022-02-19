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https://arabic.sputniknews.com/20220219/لص-أمريكي-يفر-من-سيارة-مسروقة-فيصدمها-قطار-وتسقط-على-أحد-المنازل-1058868924.html
لص أمريكي يفر من سيارة مسروقة فيصدمها قطار وتسقط على أحد المنازل
لص أمريكي يفر من سيارة مسروقة فيصدمها قطار وتسقط على أحد المنازل
شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادث سيارة غريب بطله لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدامه بها لتسقط على أحد المنازل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:56+0000
2022-02-19T15:56+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما قام رجل بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن يصدمها أحد القطارات.وتسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجل في وقت لاحق.ولفتت الوكالة إلى أن الرجل زعم أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.وأوضحت الوكالة أن الرجل لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

لص أمريكي يفر من سيارة مسروقة فيصدمها قطار وتسقط على أحد المنازل

15:56 GMT 19.02.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادث سيارة غريب بطله لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدامه بها لتسقط على أحد المنازل.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما قام رجل بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن يصدمها أحد القطارات.
وتسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجل في وقت لاحق.
ولفتت الوكالة إلى أن الرجل زعم أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.
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وأوضحت الوكالة أن الرجل لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
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