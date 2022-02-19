https://arabic.sputniknews.com/20220219/لوغانسك-غاز-تصف-التفجيرين-بالتخريب-1058846230.html
"لوغانسك غاز" تصف التفجيرين بالتخريب
"لوغانسك غاز" تصف التفجيرين بالتخريب
قالت المديرة العامة لشركة "لوغانسك غاز"، تاتيانا بوغورودكو، إن الانفجارات في لوغانسك كانت عملا تخريبيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:18+0000
2022-02-19T07:18+0000
2022-02-19T07:18+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وفقا لها، قام الخبراء بتقييم طبيعة الضرر.وأضافت بوغورودكو "سبب كلا التفجيرين أعمال تخريبية".وأضافت أنه نتيجة حالة الطوارئ، بقي 95 مشتركا دون غاز.دوى انفجاران في لوغانسك الليلة الماضية. وبسبب هذا، اندلع حريق في خط أنابيب الغاز دروجبا بالقرب من مالايا فيرغونكا، ولكن سرعان ما تم القضاء عليه. وفقًا لوزارة حالات الطوارئ المحلية، لم تتضرر البنية التحتية.هذا الأسبوع، تصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير - تتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
"لوغانسك غاز" تصف التفجيرين بالتخريب
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قالت المديرة العامة لشركة "لوغانسك غاز"، تاتيانا بوغورودكو، إن الانفجارات في لوغانسك كانت عملا تخريبيا.
وفقا لها، قام الخبراء بتقييم طبيعة الضرر.
وأضافت بوغورودكو "سبب كلا التفجيرين أعمال تخريبية".
وأضافت أنه نتيجة حالة الطوارئ، بقي 95 مشتركا دون غاز.
دوى انفجاران في لوغانسك الليلة الماضية. وبسبب هذا، اندلع حريق في خط أنابيب الغاز دروجبا بالقرب من مالايا فيرغونكا، ولكن سرعان ما تم القضاء عليه. وفقًا لوزارة حالات الطوارئ المحلية، لم تتضرر البنية التحتية.
هذا الأسبوع، تصاعد الموقف على خط التماس في دونباس بشكل خطير - تتجاهل كييف جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، ونشرت معظم الجيش على الحدود مع جمهورية دونيتسك ولوغانسك. وفقًا لبوشيلين، في الأيام المقبلة، سيصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا للجيش ببدأ الغزو.