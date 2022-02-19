https://arabic.sputniknews.com/20220219/مؤسسة-جسر-الملك-فهد-تعلن-الإجراءات-المتبعة-لدخول-البحرين-1058871016.html
مؤسسة جسر الملك فهد تعلن الإجراءات المتبعة لدخول البحرين
مؤسسة جسر الملك فهد تعلن الإجراءات المتبعة لدخول البحرين
كشفت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:45+0000
2022-02-19T16:45+0000
2022-02-19T16:45+0000
العالم العربي
السعودية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/09/1037010952_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_10d63a1e461fc58c0f3c617cc7fcc354.jpg
وأكدت المؤسسة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد، الأحد، الموافق 20 فبراير/شباط 2022.وذكرت المؤسسة أنه تقرر إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) عند الدخول لمملكة البحرين من خلال جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين، بداية من الغد الأحد.وأشارت إلى اهمية الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة الفحص المخبري لكورونا (PCR) عند الدخول إلى السعودية.وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، الخميس الماضي، إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها متعلقا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قررت إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن شؤون الطيران المدني في البحرين، قررت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل، العشرين من الشهر الجاري.وقررت إدارة الطيران المدني البحريني إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) لدى الوصول إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.ولم تكتف السلطات البحرينية بذلك، بل قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، بحسب توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/09/1037010952_60:0:1940:1410_1920x0_80_0_0_74b3e839184f9a96a22886fb9f80ac62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, فيروس كورونا
مؤسسة جسر الملك فهد تعلن الإجراءات المتبعة لدخول البحرين
تابعنا عبر
كشفت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين.
وأكدت المؤسسة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد، الأحد، الموافق 20 فبراير/شباط 2022.
وذكرت المؤسسة أنه تقرر إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) عند الدخول لمملكة البحرين من خلال جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين، بداية من الغد الأحد.
وأشارت إلى اهمية الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة الفحص المخبري لكورونا (PCR) عند الدخول إلى السعودية.
وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، الخميس الماضي، إجراء جديدا تجاه القادمين إلى أراضيها متعلقا بفيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19"، حيث قررت إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن شؤون الطيران المدني في البحرين
، قررت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل، العشرين من الشهر الجاري.
وقررت إدارة الطيران المدني البحريني إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) لدى الوصول إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.
ولم تكتف السلطات البحرينية بذلك، بل قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، بحسب توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.