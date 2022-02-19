https://arabic.sputniknews.com/20220219/مجلة-روسيا-تبني-طائرة-غامضة-في-إطار-مشروع-باك-دي-بي-1058850703.html
مجلة: روسيا تبني طائرة غامضة في إطار مشروع "باك دي بي"
مجلة: روسيا تبني طائرة غامضة في إطار مشروع "باك دي بي"
أعلنت روسيا عن تطوير مقاتلة شبح جديدة من طراز "ميغ-41"، وأصبحت هذه الطائرة لغزا حقيقيا. وتحدث المحلل العسكري الأمريكي بيتر سوشيو في مقالة في مجلة "19FortyFive"... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:48+0000
2022-02-19T09:48+0000
2022-02-19T09:48+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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يتم تنفيذ تطوير مقاتلة الشبح من الجيل السادس "ميغ-41" في إطار برنامج باك دي بي (مجمع طيران اعتراض بعيد المدى). الهدف من المشروع هو إنشاء بديل لطائرة "ميغ-31"، التي دخلت خدمة الاتحاد السوفييتي في عام 1980، وتم ترقيتها لاحقًا باسم "ميغ-31بي إم"، وفقًا لبيتر سوشيو، تعد "ميغ-41" في الوقت الحالي طائرة غامضة.يعتقد بيتر سوشيو أن قدرات الطائرة الجديدة في روسيا مبالغ فيها إلى حد ما، ومن غير المرجح أيضًا أن تتمكن المقاتلة الشبح من الجيل السادس استبدال ميغ-31 في القوات الروسية بحلول نهاية هذا العقد.تركز روسيا حاليًا على الإنتاج الضخم لمقاتلة شبح أخرى، "سو-57". على هذه الخلفية، يشك الخبراء العسكريون إلى حد ما في التقارير التي تفيد بأن صناعة الدفاع الروسية ستكون قادرة على إكمال تطوير وبدء إنتاج طائرة جديدة في السنوات القليلة المقبلة.ألمح ممثلو شركة ميغ في عام 2018 إلى أن ميغ-41 بعيدة كل البعد عن كونها مشروعًا أسطوريًا. يجري تطوير المقاتلة الجديدة على قدم وساق، وسرعان ما سيتم عرض المشروع على الجمهور. يعتقد مؤلف 19FortyFive أن الوقت قد حان للمطورين الروس لمشاركة معلومات جديدة حول برنامج باك دي بي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مجلة: روسيا تبني طائرة غامضة في إطار مشروع "باك دي بي"
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أعلنت روسيا عن تطوير مقاتلة شبح جديدة من طراز "ميغ-41"، وأصبحت هذه الطائرة لغزا حقيقيا. وتحدث المحلل العسكري الأمريكي بيتر سوشيو في مقالة في مجلة "19FortyFive" عن هذه المقاتلة.
يتم تنفيذ تطوير مقاتلة الشبح من الجيل السادس "ميغ-41" في إطار برنامج باك دي بي (مجمع طيران اعتراض بعيد المدى). الهدف من المشروع هو إنشاء بديل لطائرة "ميغ-31"، التي دخلت خدمة الاتحاد السوفييتي في عام 1980، وتم ترقيتها لاحقًا باسم "ميغ-31بي إم"، وفقًا لبيتر سوشيو، تعد "ميغ-41" في الوقت الحالي طائرة غامضة.
منذ إعلانها في عام 2018، ظهرت العديد من التفاصيل حول المقاتلة، بما في ذلك أنها ستعمل بمحرك نفاث وستستخدم تقنية التخفي، وستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 4 إلى 4.3 ماخ. وفقًا لتقارير أخرى، ستصل سرعتها إلى 5 ماخ. وقال الخبير: "ستتمكن ميغ-41 أيضًا من حمل صواريخ مضادة للأقمار الصناعية والعمل في الفضاء القريب".
يعتقد بيتر سوشيو أن قدرات الطائرة الجديدة في روسيا مبالغ فيها إلى حد ما، ومن غير المرجح أيضًا أن تتمكن المقاتلة الشبح من الجيل السادس استبدال ميغ-31 في القوات الروسية بحلول نهاية هذا العقد.
تركز روسيا حاليًا على الإنتاج الضخم لمقاتلة شبح أخرى، "سو-57". على هذه الخلفية، يشك الخبراء العسكريون إلى حد ما في التقارير التي تفيد بأن صناعة الدفاع الروسية ستكون قادرة على إكمال تطوير وبدء إنتاج طائرة جديدة في السنوات القليلة المقبلة.
قال بيتر سوشيو: "إن ميغ-41 هي مقاتلة روسيا الشبح الغامضة".
ألمح ممثلو شركة ميغ في عام 2018 إلى أن ميغ-41 بعيدة كل البعد عن كونها مشروعًا أسطوريًا. يجري تطوير المقاتلة الجديدة على قدم وساق، وسرعان ما سيتم عرض المشروع على الجمهور. يعتقد مؤلف 19FortyFive أن الوقت قد حان للمطورين الروس لمشاركة معلومات جديدة حول برنامج باك دي بي.