https://arabic.sputniknews.com/20220219/محافظ-روستوف-الروسية-العدد-المتزايد-للاجئين-من-دونباس-يستدعي-إعلان-حالة-الطوارئ-في-المنطقة--1058850209.html
محافظ روستوف الروسية: العدد المتزايد للاجئين من دونباس يستدعي إعلان حالة الطوارئ في المنطقة
محافظ روستوف الروسية: العدد المتزايد للاجئين من دونباس يستدعي إعلان حالة الطوارئ في المنطقة
نصح محافظ منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة من الساعة العاشرة صباح اليوم، بسبب العدد المتزايد للاجئين. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:44+0000
2022-02-19T09:44+0000
2022-02-19T09:44+0000
روسيا
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وقال المحافظ خلال حديثه مع القائم بأعمال وزير الحالات الطارئة في روسيا الاتحادية، ألكسندر تشيبريان: "نظرًا للزيادة في عدد المواطنين الذين يعبرون الحدود إلى منطقة روستوف، فإننا نعتبر أنه من المناسب إعلان حالة "للطوارئ" من الساعة 10.00 يوم 19 فبراير 2022".من جانبه، دعم القائم بأعمال رئيس الطوارئ الروسية، ألكسندر تشيبريان، الفكرة، قائلا: "نحن ندعم قرارك بإعلان حالة الطوارئ. هذا يجعل من السهل اتخاذ القرارات القانونية. أعتقد أنه صحيح".وفي وقت سابق، وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محافظ روستوف الروسية: العدد المتزايد للاجئين من دونباس يستدعي إعلان حالة الطوارئ في المنطقة
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نصح محافظ منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة من الساعة العاشرة صباح اليوم، بسبب العدد المتزايد للاجئين.
وقال المحافظ خلال حديثه مع القائم بأعمال وزير الحالات الطارئة في روسيا الاتحادية، ألكسندر تشيبريان: "نظرًا للزيادة في عدد المواطنين الذين يعبرون الحدود إلى منطقة روستوف، فإننا نعتبر أنه من المناسب إعلان حالة "للطوارئ" من الساعة 10.00 يوم 19 فبراير 2022".
من جانبه، دعم القائم بأعمال رئيس الطوارئ الروسية، ألكسندر تشيبريان، الفكرة، قائلا: "نحن ندعم قرارك بإعلان حالة الطوارئ. هذا يجعل من السهل اتخاذ القرارات القانونية. أعتقد أنه صحيح".
وفي وقت سابق، وجَه
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.