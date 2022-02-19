https://arabic.sputniknews.com/20220219/مدة-العملية-5-أياماستخبارات-جمهورية-دونيتسك-تحصل-على-خطة-هجوم-القوات-الأوكرانية-1058854399.html
"مدة العملية 5 أيام"...استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية
"مدة العملية 5 أيام"...استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية
تمكنت الاستخبارات في دونيتسك من الحصول على خطة العملية الهجومية الأوكرانية ضد جمهوريتي دونباس، حيث تم تخصيص 5 أيام للعملية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:59+0000
2022-02-19T10:59+0000
2022-02-19T11:00+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الاستخبارات، فإن الهدف من الهجوم الأوكراني هو دفع السكان الناطقين بالروسية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا والسيطرة على أراضيهم بأكملها. وقالت جمهورية دونيتسك الديمقراطية إن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات: • الهجوم الرئيسي كراماتورسك - دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم إلى الحدود الروسية في يومين.• هجوم في اتجاه آزوف من شيروكينو وهجوم بحري من نوفوازوفسك من أجل الوصول إلى إيلوفايسك وأوليانوفسك في غضون يومين والمضي قدمًا في اتجاه "كراسني ليتشا" إلى الحدود الروسية .• هجوم في اتجاه لوغانسك باتجاه ألشيفسيك، مع إمكانية الوصول إلى "كراسني ليتشا" للتواصل مع التجمع "الجنوبي".وبحسب الاستخبارات في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10-15 كم بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار. وأن قوات الأمن في كييف تخطط أيضا خلال العملية لإغلاق دونيتسك ولوغانسك وجورلوفكا وألشيفسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"مدة العملية 5 أيام"...استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية
10:59 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
تمكنت الاستخبارات في دونيتسك من الحصول على خطة العملية الهجومية الأوكرانية ضد جمهوريتي دونباس، حيث تم تخصيص 5 أيام للعملية.
وبحسب الاستخبارات، فإن الهدف من الهجوم الأوكراني هو دفع السكان الناطقين بالروسية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا والسيطرة على أراضيهم بأكملها.
وقالت جمهورية دونيتسك الديمقراطية إن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات:
• الهجوم الرئيسي كراماتورسك - دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم إلى الحدود الروسية في يومين.
• هجوم في اتجاه آزوف من شيروكينو وهجوم بحري من نوفوازوفسك من أجل الوصول إلى إيلوفايسك وأوليانوفسك في غضون يومين والمضي قدمًا في اتجاه "كراسني ليتشا" إلى الحدود الروسية .
• هجوم في اتجاه لوغانسك باتجاه ألشيفسيك، مع إمكانية الوصول إلى "كراسني ليتشا" للتواصل مع التجمع "الجنوبي".
وبحسب الاستخبارات في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10-15 كم بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار.
وأن قوات الأمن في كييف تخطط أيضا خلال العملية لإغلاق دونيتسك ولوغانسك وجورلوفكا وألشيفسك.