https://arabic.sputniknews.com/20220219/مدون-يجيد-استخدام-أدوات-التجميل-ليصبح-نسخة-طبق-الأصل--عن-العديد-من-المشاهيرصور-1058851197.html
مدون يجيد استخدام أدوات التجميل ليصبح "نسخة طبق الأصل " عن العديد من المشاهير....صور
مدون يجيد استخدام أدوات التجميل ليصبح "نسخة طبق الأصل " عن العديد من المشاهير....صور
يتميز المدون أوريليو سانشيز، بموهبة كبيرة تخوّله من تحويل شكله إلى أشكال تشبه مشاهير الفن، باستخدام أدوات التجميل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:57+0000
2022-02-19T09:57+0000
2022-02-19T09:57+0000
منوعات
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ويتميز الفنان بقدرته الكبيرة على استخدام المكياج ليصبح شبيها للكثيرين من نجوم الفن حتى أنه تجد صعوبة في بعض الأحيان لتميزه.كما يحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماي، نظرا لأعماله المميزة، ففي بعض منها قادر على الظهور كشبيه لمايكل جاكسون وكيم كارداشيان.ويتابعه أكثر من 50 ألف مشترك على يوتيوب، و80 ألفًا على إنستغرام، و675 ألفًا على تيك توك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مدون يجيد استخدام أدوات التجميل ليصبح "نسخة طبق الأصل " عن العديد من المشاهير....صور
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يتميز المدون أوريليو سانشيز، بموهبة كبيرة تخوّله من تحويل شكله إلى أشكال تشبه مشاهير الفن، باستخدام أدوات التجميل.
ويتميز الفنان بقدرته الكبيرة على استخدام المكياج ليصبح شبيها للكثيرين من نجوم الفن حتى أنه تجد صعوبة في بعض الأحيان لتميزه.
كما يحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماي، نظرا لأعماله المميزة، ففي بعض منها قادر على الظهور كشبيه لمايكل جاكسون وكيم كارداشيان.
ويتابعه أكثر من 50 ألف مشترك على يوتيوب، و80 ألفًا على إنستغرام، و675 ألفًا على تيك توك.