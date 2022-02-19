https://arabic.sputniknews.com/20220219/مراسل-سبوتنيك-حالتا-وفاة-وإصابة-أكثر-من-50-بسبب-تسمم-غذائي-في-طرابلس-1058882215.html
مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس
مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس
أفاد مراسل سبوتنيك في العاصمة الليبية طرابلس نقلا عن مصادر بوقوع حالتي وفاة (سيدة وطفل) وإصابة أكثر من 50 شخصا، بسبب تسمم غذائي في قاعة أفراح. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T23:14+0000
2022-02-19T23:14+0000
2022-02-19T23:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
ونقل مراسل سبوتنيك عن رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بوبكر مروا، قوله إن شخصين توفيا (سيدة وطفل).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس
تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل سبوتنيك في العاصمة الليبية طرابلس نقلا عن مصادر بوقوع حالتي وفاة (سيدة وطفل) وإصابة أكثر من 50 شخصا، بسبب تسمم غذائي في قاعة أفراح.
ونقل مراسل سبوتنيك عن رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بوبكر مروا، قوله إن شخصين توفيا (سيدة وطفل).