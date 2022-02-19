عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مراسل-سبوتنيك-حالتا-وفاة-وإصابة-أكثر-من-50-بسبب-تسمم-غذائي-في-طرابلس-1058882215.html
مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس
مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس
أفاد مراسل سبوتنيك في العاصمة الليبية طرابلس نقلا عن مصادر بوقوع حالتي وفاة (سيدة وطفل) وإصابة أكثر من 50 شخصا، بسبب تسمم غذائي في قاعة أفراح. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T23:14+0000
2022-02-19T23:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
ونقل مراسل سبوتنيك عن رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بوبكر مروا، قوله إن شخصين توفيا (سيدة وطفل).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

مراسل سبوتنيك: حالتا وفاة وإصابة أكثر من 50 بسبب تسمم غذائي في طرابلس

23:14 GMT 19.02.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
أفاد مراسل سبوتنيك في العاصمة الليبية طرابلس نقلا عن مصادر بوقوع حالتي وفاة (سيدة وطفل) وإصابة أكثر من 50 شخصا، بسبب تسمم غذائي في قاعة أفراح.
ونقل مراسل سبوتنيك عن رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بوبكر مروا، قوله إن شخصين توفيا (سيدة وطفل).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала