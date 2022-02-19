https://arabic.sputniknews.com/20220219/مركز-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-القوات-الأوكرانية-تواصل-قصف-عدة-مناطق-سكنية-في-دونيتسك-1058868676.html
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تواصل قصف عدة مناطق سكنية في دونيتسك
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تواصل قصف عدة مناطق سكنية في دونيتسك
أكد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق سكنية في دونيتسك خلال الساعات... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:44+0000
2022-02-19T15:44+0000
2022-02-19T15:44+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ممثل دونيتسك في المركز، إن القوات الأوكرانية قصفت في أقل من ساعة 3 مناطق سكنية أخرى في دونباس، مشيرا إلى تعرض منطقة لينينسكي للقصف مرتين. وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تواصل قصف عدة مناطق سكنية في دونيتسك
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أكد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق سكنية في دونيتسك خلال الساعات الماضية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ممثل دونيتسك في المركز، إن القوات الأوكرانية قصفت في أقل من ساعة 3 مناطق سكنية أخرى في دونباس، مشيرا إلى تعرض منطقة لينينسكي للقصف مرتين.
وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك
نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في "دونباس"؛ وتشمل حظرا كاملا لإطلاق النار، ونشر الأسلحة في المناطق السكانية وبالقرب منها، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.