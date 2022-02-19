https://arabic.sputniknews.com/20220219/مسؤولون-إثيوبيا-تبدأ-غدا-الأحد-توليد-الكهرباء-من-سد-النهضة-1058855305.html

مسؤولون: إثيوبيا تبدأ غدا الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة

مسؤولون: إثيوبيا تبدأ غدا الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلن مسؤولون في الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن بلادهم ستبدأ غدا الأحد، توليد الكهرباء من سد النهضة المقام على نهر النيل. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T11:13+0000

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ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مسؤول حكومي إثيوبي قوله "غدا الأحد سيبدأ أول إنتاج للطاقة من السد"، فيما أكد المعلومة ذاتها للوكالة مسؤول إثيوبي آخر.وفي وقت سابق، وجهت إثيوبيا رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية".وشدد وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، في حوار أجرته معه "قناة العربية"، ونشرت الخارجية الإثيوبية ملخصه على صفحتها في "فيسبوك"، على ضرورة أن تشجع مصر بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة"، مؤكدا أنه "إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات فعلى الجميع أن يتعاون معا في استغلال الموارد".ودعا الوزير الإثيوبي السودان ومصر إلى عدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية، وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم".يذكر أن المفاوضات حول سد النهضة كانت قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

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